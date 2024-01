Presidente de Ecuador volvió a hablar de los presos colombianos: “Debemos dejarlos en la frontera”

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, presentó este jueves, 11 de enero de 2024, un plan de saneamiento del sistema penitenciario, mismo que contempla la construcción de cárceles de máxima seguridad. Asimismo, volvió a hablar de la expulsión de presos colombianos que están en ese país.



En medio de una entrevista, el mandatario hizo referencia a ese proceso, que podría generar líos diplomáticos entre Ecuador y Colombia.

“Debemos dejarlos en la frontera y si hay acuerdos interinstitucionales debemos tomar una decisión urgente. Ya hemos estado en conversaciones por varias semanas, nos ampara nuestra ley y acuerdos internacionales”, manifestó el presidente Daniel Noboa.

Entretanto, la situación no mejora en Ecuador. Las autoridades de ese país confirmaron que 178 guías penitenciarios y trabajadores penales siguen secuestrados en el interior de las cárceles.

Además, se conoció que los cabecillas de algunos grupos que están sembrando el terror en Ecuador y se fugaron de las cárceles tienen intenciones de entregarse. Uno de ellos es Fabricio Colón Pico, identificado como cabecilla de la banda criminal Los Lobos.



“Me dijeron que me iban a matar, mi vida corre peligro, no es por otro motivo. Entienda, señor presidente. Usted garantice mi vida, que no me vaya a pasar nada y yo me entrego”, dijo Fabricio Colón Pico.

Publicidad

Daniel Noboa aseguró que nadie le está impidiendo su entrega: “El país ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales, las condiciones las ponen las personas de bien, la familia ecuatoriana”.