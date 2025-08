Confesión de mamá que habría descuartizado a su hijo con su nuera colombiana en Italia: "Monstruoso"

"Su pareja es la hija que nunca tuve": esas palabras hacen parte de la confesión de Lorena Venier, una mujer de 61 años, quien fue capturada junto con su nuera Marylin Castro Monsalvo, de 30 años, ciudadana colombiana, tras ser acusadas del asesinato de su hijo, Alessandro Venier, de 35 años, en Gemona del Friuli, municipio de la provincia Údine, en Italia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(En contexto: Colombiana habría asesinado y descuartizado a su pareja en Italia, con quien tenía un hijo).

Fragmentos del interrogatorio al que fue sometida la madre fueron dados a conocer en las últimas horas por medios locales, en los que se relata que, durante dos horas con el fiscal del caso Giorgio Milillo, la mujer admitió su culpabilidad, afirmando haber cometido "un acto monstruoso y antinatural". El crimen fue descubierto después de que las mismas señaladas llamaran a la Policía para informar la muerte del hombre el jueves 31 de julio.

Publicidad

De acuerdo con el reporte de las autoridades, fecha del fallecimiento era falsa y , según los hallazgos, el cuerpo de Venier tenía varios de descomposición. El occiso fue identificado por las mujeres como Alessandro Venier, novio de la colombiana, con quien tenía una bebé de seis meses. Los cuatro residían en la casa de Lorena Venier, suegra de Castro. Se presume que en esa misma vivienda ocurrió el asesinato.

El diario local Rai News indicó que, conforme con el informe de la Policía, el cuerpo del fallecido estaba desembrado y se encontraba totalmente cubierto de cal viva dentro de un contendor, con el aparente objetivo de que el cadáver no emitiera tantos olores que pudieran llamar la atención de las autoridades.



La madre de Alessandro Venier, asesinado a hachazos, confiesa: "Lo que hice fue monstruoso"

Corriere Della Serra describe a Lorena Venier como una respetada jefa de enfermería del hospital de la ciudad. Alberto Guillán, un soldado que vive con su familia en la casa de enfrente, le describió al mencionado medio que, de hecho, "era una mujer amable, con quien teníamos una buena relación de vecindad". Guillán calificó la situación como "inexplicable", ya que "nunca oímos ninguna discusión".

Publicidad

Por lo pronto, y mientras avanza la investigación del caso para determinar con exactitud las circunstancias y móviles del homicidio, la mujer confesó lo qué pasó dentro de su vivienda en un interrogatorio, aportando pruebas útiles para datar el crimen, que ocurrió, según dijo, la noche del 25 de julio. Su abogado, Giovanni De Nardo, compartió los detalles a medios de comunicación locales.

"Mi clienta confesó plenamente ante el fiscal adjunto que la interrogó", dijo al diario Ansa su apoderado, quien agregó: "Como podrán imaginar, estaba visiblemente conmocionada por la crueldad de su acción y por cómo violaba cualquier ley natural". De Nardo le describió al medio Messaggero Veneto que en el interrogatorio la mujer se mostró "lúcida y consciente", pero también "visiblemente conmocionada por la crueldad de su acción, de la que es consciente".

Fuentes judiciales le indicaron a Ansa que las palabras que dijo la madre en su confesión fueron: "Fui yo, y sé que lo que hice fue monstruoso". Y añadió: "Me di cuenta de la enormidad del asunto pero no había alternativas. Mailyn es la hija que nunca tuve".

En su narración, Lorena entregó una reconstrucción detallada de los hechos, los cuales habrían comenzado por, aparentemente, en una discusión durante la cena el pasado viernes, porque Alessandro Venier no quiso "poner la mesa". "El hombre presuntamente agredió a las dos mujeres que le pedían ayuda con las tareas del hogar. Su madre y su pareja consideraron injustificable su total reticencia a ayudar, a pesar de su larga ausencia laboral", informó el medio citado.

Publicidad

Su abogado declaró que las razones detrás del asesinato aún no serán aclaradas a la opinión pública y que no estarían centradas en la presunta discusión, sino en otros motivos familiares que deberán ser mencionados en la investigación. Al respecto, De Nardo habló de un "vínculo excepcional" entre ambas mujeres que "podría proporcionar la base y la explicación de lo sucedido, aunque no pretendo dar más detalles, ya que están sujetos a la confidencialidad de la investigación preliminar".



Lo que se sabe del crimen de Alessandro Venier

Lorena y Mailyn Castro Monsalvo se encuentran actualmente en prisión, acusadas de asesinato y ocultación del cadáver. La fiscal en funciones de la provincia de Udine, Claudia Danelon, afirmó en rueda de prensa que por lo pronto no se pueden "revelar más detalles sobre el crimen" y que lo dicho en las confesiones está en "verificación". Se señaló que el interrogatorio de la colombiana, fechado para hoy, no se ha podido concretar, ya que la mujer tuvo que ser trasladada a un hospital.

La fiscal puntualizó que su estado no reviste gravedad, pero el interrogatorio se ha pospuesto. De igual forma, precisó que hasta el momento no se evalúa la participación de otras personas en el asesinato que, según las sospechas de los investigadores, sucedió el 25 de julio después de un enfrentamiento, en el que el hombre pudo haber sido envenenado, apuñalado con un objeto punzante o ambas cosas.

Publicidad

Se debe destacar que el cuerpo fue desembrado, al parecer con un hacha, y descubierto en el contenedor de basura de su casa. Cinco días después del homicidio, se dio a conocer que fue la joven colombiana, que ya sufría depresión posparto, "no soportó más la presión y, al pasar junto al contenedor con los restos de su pareja, llamó al 112 y solicitó la presencia de la policía, entregándose", añadieron en el medio antes citado.

Ambas señaladas fueron imputadas por premeditación, una aplicación de circunstancia agravante que se propondrá en la audiencia de validación ante el juez de instrucción, prevista para este sábado 2 de agosto.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

LNQUINTEO@CARACOLTV.COM.CO