Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Prohíben el lenguaje inclusivo en escuelas de El Salvador: no más 'amigue, compañere, niñe'

Prohíben el lenguaje inclusivo en escuelas de El Salvador: no más 'amigue, compañere, niñe’

“Cualquier otra deformación lingüística que aluda a la ideología de género no será admitida por ninguna circunstancia”, dijo el Gobierno de Bukele.

Por: EFE
Actualizado: 3 de oct, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Lenguaje inclusivo es prohibido en escuelas públicas de El Salvador
AFP

