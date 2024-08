Ahora no

Qué es One Piece, anime que inspiró a Mari Sánchez y otros deportistas en los Olímpicos Mari Sánchez, tras ganar una medalla de plata en pesas en los Juegos Olímpicos, habló de Monkey D. Luffy, personaje principal de One Piece: "Creo que he aprendido algo de él, luchar por esa meta".