¿Qué tamaño tenía el pez diablo negro? La respuesta sorprendió a la comunidad científica

Tras el descubrimiento el pez diablo negro en aguas Tenerife, España, los internautas del mundo se han hecho un sinfín de preguntas en torno a las características de este animal. Una de ellas es el verdadero tamaño, el cual fue revelado por las personas que lo rescataron.

Y es que la ONG Condrik Tenerife, especializada en la investigación y conservación de tiburones y rayas en Canarias, hizo público un vídeo de un inusual avistamiento del pez diablo negro o rape abisal adulto, a plena luz del día, casi en superficie y a dos kilómetros de la costa tinerfeña, en España. Este un hecho extremadamente raro para esta especie.

El avistamiento se produjo el pasado 26 de enero cerca de la costa de playa San Juan, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora y, hasta la fecha, según explica la agencia de noticias EFE la bióloga marina Laia Valor, solo se habrían avistado tan cerca de superficie larvas o ejemplares adultos muertos.

(Lea también: Habla fotógrafo que captó por primera vez al pez diablo negro en la superficie: "Es un animal único")

Publicidad

"Lo vimos cuando ya volvíamos a puerto. Pasamos a su lado y vi algo negro que no parecía plástico ni nada, me pareció extraño. Tras verlo, pasamos un par de horas con él. Estaba dañado y no en buen estado, solo duró vivo unas horas", detalla Valor, que ha apuntado que los motivos por los que el ejemplar estaba tan cerca de la superficie pueden ser "miles".

De acuerdo con el diario Vanguardia, esta es una especie marina que habita a 2.000 metros de profundidad, por lo que no es común ver a estos ejemplares cerca de la superficie. El pez diablo vive en aguas tropicales y subtropicales del océano.

Publicidad

Si bien esta especie de animal suele tener mayores dimensiones, el encontrado pez diablo negro medía tan solo 6 centímetros, mucho menos de lo que lo esperado.

El pez diablo negro murió poco después de ser encontrado cerca de la superficie en las aguas de Tenerife y fue llevado hasta el Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife para conservarlo.

Un video publicado por la cuenta de TikTok Tinybananalulu muestra el cadáver del pez diablo negro, en la palma de una persona.

Pedro Pascual, especialista Centro Oceanográfico de Canarias, indicó en el medio digital español El Diario que “estas especies están tan bien adaptadas a unas condiciones muy severas, con temperaturas no mayores de 4ºC, oscuridad absoluta, alta presión en el medio acuático donde viven debido al enorme peso del agua que está sobre sus cabezas. Cualquier variación en sus condiciones de hábitat le va a provocar disfunciones y seguramente su muerte”.

Para el pez diablo negro, según el experto, “todo lo que sea salir de su zona es como para nosotros ir a Júpiter”.

Publicidad

¿Por qué el pez diablo negro subió a la superficie?

Pascual sostuvo que la razón por la que el pez diablo negro se sumergió no se debe a que estaba escapando de un depredador y que, “si fuese ese el caso, tendríamos muchos más avistamientos, porque el ataque de predadores sobre presas es continuo”. El experto cree que el animal pudo haber sido arrastrado por barcos de pesca: “En esta zona de mar de la isla de Tenerife, existen numerosos barcos de pesca deportiva que practican la modalidad de pesca de gran profundidad”.

Por esta razón, dijo Pascual, el pez fue arrastrado de su hábitat natural y no pudo regresar al fondo del mar y luego apareció cerca a la superficie moribundo.

Cupo en la palma de una mano - Redes sociales

Publicidad

(Lea también: Pez diablo negro fue visto en la superficie por primera vez: ¿por qué se le dice así?)