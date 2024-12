¿Quién era el empresario de Brasil que murió junto a toda su familia en un accidente de avión?

🚨🇧🇷 URGENTE - QUEDA DE AVIÃO NO BRASIL.



🚨 Uma aeronave caiu na manhã deste domingo (22) em Gramado, Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil estão no local. Não informações sobre mortos ou o porte do avião.



🚨 Aeronave partiu do Aeroclube de… pic.twitter.com/tnZxsWxvk4