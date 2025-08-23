Grave accidente de bus deja 5 muertos y más de 50 heridos: varias víctimas no llevaban cinturón

Un bus turístico que transportaba 54 personas se volcó el viernes 22 de agosto en la autopista Interestatal 90, cerca de Pembroke, en el norte del estado de Nueva York. El accidente dejó cinco personas muertas y al menos medio centenar de heridos, según la Policía Estatal de Nueva York. El vehículo se dirigía hacia la ciudad de Nueva York desde las cataratas del Niágara. La mayoría de los pasajeros eran turistas internacionales, principalmente de origen indio, chino y filipino.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:20 p.m. en dirección este. El vehículo perdió el control, cruzó la mediana y terminó volcado en una zanja al costado de la vía. No hubo colisión con otro vehículo. Las autoridades indicaron que el conductor se distrajo, corrigió en exceso y perdió el control del vehículo.

Los pasajeros tenían edades entre 1 y 74 años. Aunque inicialmente se reportó la muerte de un menor, la policía estatal aclaró que no hubo niños entre los fallecidos. Sin embargo, varios menores resultaron heridos y fueron trasladados en helicóptero a hospitales cercanos. El Centro Médico del Condado de Erie en Buffalo recibió a 24 pacientes, de los cuales 20 estaban siendo atendidos activamente. Seis víctimas fueron trasladadas al Centro Médico de la Universidad de Rochester, incluyendo un paciente pediátrico en estado crítico.



El conductor sobrevivió y está colaborando con la investigación. No se han presentado cargos hasta el momento. La Policía Estatal continúa recabando información para determinar las causas exactas del accidente. Al parecer, el bus pertenece a la empresa Regency Transportation. Las autoridades han contactado a las embajadas de India, China y Filipinas para coordinar asistencia consular.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, fue informada del incidente y publicó un mensaje en redes sociales indicando que su equipo está en contacto con las autoridades locales para coordinar la respuesta. La autopista fue cerrada en ambos sentidos durante varias horas. La Policía Estatal recomendó a los conductores utilizar rutas alternas. El tránsito fue restablecido parcialmente en la noche del viernes.



Varios pasajeros fueron expulsados del bus en Nueva York porque no llevaban cinturón de seguridad

Las autoridades señalaron que muchas personas fueron expulsadas del vehículo durante el vuelco debido a que no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Expertos en seguridad vial indicaron que el uso del cinturón podría haber reducido el número de víctimas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) fue notificada y podría iniciar una investigación independiente. El Departamento de Transporte de Nueva York también está revisando los antecedentes del vehículo y del conductor.

La Policía Estatal ha solicitado a testigos del accidente que se comuniquen para aportar información. También se están revisando cámaras de tráfico y registros del sistema de posicionamiento del autobús. El vehículo fue retirado del lugar en la madrugada del sábado. Las labores de limpieza continuaron durante el fin de semana. El estado de algunos heridos sigue siendo reservado.

