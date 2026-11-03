La última llamada de la niñera colombiana que murió en el jet privado que chocó en Florida

El accidente del jet privado que chocó en el estado de Florida, en Estados Unidos, y dejó a nueve personas muertas, afectó a una colombiana que iba como pasajera de la aeronave, pero que, a su vez, estaba trabajando. Su nombre era Ana María Ramírez Cetina, una ciudadana de 24 años que se desempeñaba como niñera de dos menores de edad. Su fallecimiento fue confirmado por el presidente Abelardo de la Espriella, pero fue su familia quien recordó con dolor qué significaba Ana María para ellos y el golpe que representa esta pérdida.



Quiénes son las víctimas del accidente del jet privado en Florida

Las víctimas fatales del siniestro aéreo fueron identificadas como Adam Robinson (45 años), Helen Sharp (45), Emma y Charlie (los hijos del matrimonio Robinson-Sharp, de 2 y 4 años, respectivamente), Rachael Reed y Charmi Fehr. Jeffrey Gregory era el capitán del jet y Nathalia Filgueiras era la copiloto, a quien se le escuchó en los últimos momentos marcados por la angustia de su inminente muerte mientras la aeronave se desplomaba.



Quién era Ana María Ramírez Cetina: habla su hermana

“Ana María era una persona bondadosa, amorosa. Era como un ángel, ella estaba para todo el mundo, por todo el mundo hacía”, así recordó Angie Ramírez a su hermana durante una entrevista con Noticias Caracol. “Ella amaba a Charlie y a Emma, incluso yo tuve la oportunidad de conocerlos, también conocer a la señora Helen y a Adam”.

La muerte de Ana deja dentro de su núcleo familiar el dolor y el recuerdo inevitable de los proyectos inconclusos. Angie contó que su hermana amaba viajar, pasar tiempo de calidad con su mamá y con su sobrino. De hecho, tenía previsto venir a Colombia en diciembre para disfrutar de las festividades al lado de sus seres queridos.



La última llamada de la niñera colombiana: "Cuando aterrice"

A Angie se le quiebra la voz al recordar la última llamada que sostuvo con su hermana, solo minutos antes de que ocurriera la tragedia. El domingo 1 de noviembre tuvieron una videollamada entre las dos, en horas de la mañana. “Me mostró a los niños, me mostró el aeropuerto”, contó. Ana también le envió fotos del avión y Angie, desde Colombia, le envió imágenes de su bebé, el sobrino a quien Ana María anhelaba ver a finales de este año. Ahí quedó una última promesa en el aire, pues Ana María le dijo a su hermana que vería el video que le mandó de su sobrino cuando aterrizaran.

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Nathalia Filgueiras reportó la emergencia ante las autoridades de control aéreo mientras el jet privado se desplomaba. Según el dato que dio, la aeronave descendía a más de 10.000 pies por minuto. Eso equivale a por lo menos 182 km/h. En el lugar de la colisión quedó un enorme cráter con llamas. Del fuselaje del jet quedaron muy pocos restos debido a la velocidad con la que chocó. Las autoridades continúan investigando qué pudo ocurrir antes del siniestro aéreo. El esclarecimiento de este hecho podría tomar varias semanas.

María Paula Rodríguez Rozo

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