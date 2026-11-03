La posible causa médica detrás de la muerte de Jesús de Miguel tras chocar con un arquero

El fútbol español atraviesa días de duelo por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Club Deportivo Tenerife, quien perdió la vida después de un choque con el guardameta Jesús Owono en los últimos minutos del encuentro frente al Andorra, correspondiente a la Segunda División de España. La jugada ocurrió cuando ambos futbolistas fueron en busca de un balón. Tras el impacto, De Miguel cayó al terreno de juego y permaneció inmóvil. Los jugadores que se encontraban cerca solicitaron asistencia médica de inmediato y el personal sanitario intervino en el campo. El futbolista sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue trasladado a un centro hospitalario, donde falleció horas después.

Y aunque todavía no se conoce un informe médico oficial que establezca la causa exacta de su muerte, una de las posibilidades mencionadas por un cardiólogo es la conmoción cardíaca, conocida médicamente como commotio cordis. Se trata de un fenómeno poco habitual que puede presentarse cuando una persona recibe un golpe en el pecho en un momento muy específico del ciclo eléctrico del corazón. El especialista explicó que no necesariamente tiene que existir una enfermedad cardíaca previa para que ocurra una complicación de este tipo. En determinadas circunstancias, la energía de un impacto puede alterar el funcionamiento eléctrico del órgano y desencadenar una arritmia potencialmente mortal.

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"Una aguda, que es lo que conocemos como una conmoción cardíaca, o médicamente conocido como un commotio cordis, que es una consecuencia de un trauma con suficiente fuerza en un momento específico del latido cardíaco que puede producir arritmias fatales, como la fibrilación ventricular, que inducen un paro cardíaco de forma aguda", explicó en Noticias Caracol José Alfredo Restrepo, cardiólogo electrofisiólogo.



¿Por qué no cualquier golpe puede causar una conmoción cardíaca?

Uno de los aspectos que destacó el especialista es que este fenómeno depende de una coincidencia muy precisa entre la fuerza del impacto y el momento en que se produce dentro del ciclo cardíaco. Para que se desencadene una conmoción cardíaca, "tienen que coincidir muchas situaciones en esa ventana de tiempo tan pequeña, que son 20, 30 milisegundos después del latido cardíaco", señaló el experto. En ese intervalo, un estímulo con suficiente energía puede modificar la actividad eléctrica del corazón y provocar una alteración grave de su ritmo.



El cardiólogo también precisó que estos episodios suelen estar relacionados con impactos de alta velocidad, debido a la energía que se transmite al cuerpo durante el contacto. Sin embargo, aclaró que no todos los golpes tienen la capacidad de producir una complicación de esta naturaleza. "Usualmente son golpes de alta velocidad, entendiendo la velocidad que es energía, finalmente se traduce en energía cuando entra en contacto con el cuerpo, con la otra persona. Tiene que ser de alta velocidad para que tenga una descarga de energía suficiente para producir estos eventos. Entonces, ¿con cualquier golpe me va a ocurrir esto? No necesariamente", explicó.



Las posibles consecuencias neurológicas después de un paro cardíaco

Además de las alteraciones cardíacas, la falta de circulación sanguínea puede comprometer otros órganos, especialmente el cerebro. De acuerdo con la información entregada por el equipo del futbolista, Jesús de Miguel también presentó complicaciones neurológicas. Sobre este punto, el especialista explicó que cuando el corazón deja de bombear sangre de manera efectiva, el cerebro comienza a recibir menos oxígeno, una condición que puede ocasionar daños en un periodo corto. "En el momento que haya arritmias cardíacas, hay un ritmo caótico del corazón, como puede ocurrir en estos casos, como fibrilación ventricular o paro, deja de llevar sangre al cerebro", indicó.

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El cerebro necesita un suministro constante de oxígeno para funcionar. Cuando este aporte se interrumpe, sus células empiezan a sufrir afectaciones que pueden agravarse con el paso de los minutos. "El cerebro es un órgano muy sensible a la ausencia de oxígeno que lleva esa sangre y, en periodos no muy prolongados de tiempo, empieza a sufrir daño en la medida que van contando los minutos de esa ausencia eficaz de entrega de oxígeno", agregó el cardiólogo. No obstante, no se sabe si fue la conmoción cardíaca la causa confirmada del fallecimiento de De Miguel.

Mientras se esperan respuestas sobre las circunstancias médicas del fallecimiento, las autoridades españolas también adelantan actuaciones para esclarecer lo sucedido durante el encuentro entre el Tenerife y el Andorra. La Policía Nacional abrió una investigación por un posible delito de homicidio imprudente relacionado con el choque entre Jesús de Miguel y el portero Jesús Owono. El grupo de Homicidios asumió las diligencias y deberá revisar las grabaciones del partido, analizar el acta arbitral y recoger las declaraciones del guardameta y del personal médico que atendió al delantero.

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Sin embargo, la posibilidad de que el caso llegue a un proceso penal no está definida. El fiscal jefe de Santa Cruz, José Luis Sánchez, consideró difícil que se adelante una acción penal por el fallecimiento, debido a que el impacto se produjo durante una jugada propia del desarrollo del encuentro. En el ámbito deportivo también se han mencionado posibles consecuencias disciplinarias para Owono, de nacionalidad ecuatoguineana. El guardameta, por su parte, comenzó a recibir acompañamiento psicológico después de lo ocurrido. También cerró sus redes sociales ante los mensajes de insultos y señalamientos que recibió tras el partido. El club le brinda apoyo y asesoría jurídica.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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