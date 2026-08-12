Reportan temblor de magnitud 4,0 en provincia costera de Ecuador: esto se sabe

Un sismo de magnitud 4,0 se registró este miércoles en la provincia costera del Guayas, situada en el suroeste de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales. Según el Instituto Geofísico, el sismo tuvo lugar a las 02:33 hora local (07:33 GMT) a 0,87 grados de latitud sur y a 79,82 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 70 kilómetros y a 28,34 kilómetros de la localidad de Velasco Ibarra, una ubicación estratégica que conecta las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí. El sismo ocurrió luego de que el martes se registrara un sismo de magnitud 4,3 frente a las costas de Manabí y el lunes otro de 3,4 en Guayas, fronteriza con Manabí.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica. Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.



Presidente de Colombia decreta tres días de duelo nacional por terremoto

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró duelo nacional de tres días por las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que el pasado lunes golpeó varias partes del país y deja cerca de 240 muertos, según las autoridades regionales, informó este miércoles el Gobierno. "El Gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional, y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas", señala un decreto expedido por la Presidencia.



Por esa razón, durante tres días, a partir de hoy, "se izará el pabellón nacional a media asta" en los edificios públicos del país y en las misiones diplomáticas de Colombia en el exterior, agrega el decreto. Según el documento firmado por De la Espriella, que asumió la Presidencia hace solo cinco días, "la pérdida de vidas humanas enluta tanto a sus familias y amistades, como al Gobierno nacional", que "se solidariza ante tal tragedia", hechos que además "entristecen a todo un país". El terremoto, que es el más fuerte sufrido por el país en este siglo, ocurrió el lunes a las 7:34 a. m., y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, uno de los más afectados por la tragedia junto con los de Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, en las regiones del suroeste y el centro de Colombia.



EFE