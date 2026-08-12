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Noticias Caracol  / MUNDO  / Papa León XIV envía 100.000 euros de ayuda a Colombia tras emergencia por terremoto de 7,4

Papa León XIV envía 100.000 euros de ayuda a Colombia tras emergencia por terremoto de 7,4

El papa León XIV envió este miércoles una primera ayuda para asistir a los afectados por el terremoto de magnitud 7,4, que ha dejado al menos dos centenares de heridos, desaparecidos y graves daños materiales.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Papa León XIV envía 100.000 euros de ayuda a Colombia tras el terremoto
Papa León XIV envía 100.000 euros de ayuda a Colombia tras el terremoto. -
Getty Images

El papa León XIV envió una primera ayuda de 100.000 euros para los afectados del terremoto de Colombia que será destinada directamente a la Conferencia Episcopal para que se ocupe de su distribución. La suma de 100.000 euros se destina directamente a la Secretaría Nacional de Asuntos Pastorales y Sociales-Caridad Colombiana de la Conferencia Episcopal, que funciona como centro de coordinación para la recaudación y distribución de la ayuda, con el fin de brindar asistencia solidaria a las diócesis afectadas, informaron los medios vaticanos.

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El monto fue acordado con los beneficiarios y constituye una donación inicial para atender las emergencias más urgentes, mientras que el Dicasterio para el Servicio de la Caridad, que dirige el 'limosnero' , el español Luis Marín de San Martín seguirá atento a otras necesidades. El papa Leon XIV ofreció este miércoles sus oraciones por las familias de las víctimas del terremoto en Colombia "y por todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia" y expresó su agradecimiento a los que realizan tareas de búsqueda y asistencia.

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"Deseo expresar mi solidaridad con nuestros hermanos y hermanas colombianos que han sufrido las consecuencias del reciente terremoto, que ha causado numerosas víctimas y heridos, además de ingentes daños materiales", afirmó el papa en la audiencia general, durante el saludo a los fieles en español. Y agregó: "mientras rezo al Señor por el descanso eterno de los difuntos, os aseguro mis oraciones por sus familias y por todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia".

El papa reza por los afectados del terremoto de Colombia

También expresó su "gratitud a todos aquellos que se han esforzado en las labores de rescate y asistencia a las víctimas", dijo el pontífice en español. León XIV ya había expresado el martes su dolor por las víctimas y daños materiales que ha causado el terremoto en Colombia en un telegrama que el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, envió a nombre del pontífice al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal, Francisco Javier Múnera Correa.

En este mensaje se decía que León XIV está "vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto". Asimismo, pidió que se transmita el sentido pésame "a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos" y de igual modo, "asegura su cercanía espiritual y manifiesta su gratitud a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".

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El terremoto de magnitud 7,4 ha causado por el momento al menos dos centenares de heridos y un número no contabilizado de desaparecidos, así como decenas de edificios colapsados y graves daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte, principalmente en el centro y oeste del país.

EFE

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