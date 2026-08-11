Los 10 terremotos más fuertes en el mundo de este 2026: Colombia está en la lista

2026 ha sido un año en el que Latinoamérica ha enfrentado fuertes eventos sísmicos que han dejado estragos en países como Venezuela y ahora Colombia. De acuerdo con datos de centros geológicos, los hechos se han concentrado en el Cinturón de Fuego del Pacífico y en el complejo sistema de convergencia entre las placas del Caribe, Nazca, Malpelo y Suramérica. Y es que, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos y el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo, se han registrado exactamente diez eventos telúricos con una magnitud de momento igual o superior a 7,0.

A pesar de eso, la destrucción ocasionada por los temblores ha variado en cada país de acuerdo con la infraestructura y profundidad de los fenómenos naturales, con relación a la superficie. Para evaluar la energía sísmica liberada a nivel global durante 2026, la escala de magnitud de momento representa el parámetro físico estandarizado al medir de forma directa el trabajo realizado por la ruptura de la falla.

Estos han sido los 10 terremotos más fuertes en el mundo

1. Filipinas: terremoto registrado en la costa de Mindanao / Soccsksargen el 7 de junio de 2026. Tuvo una magnitud de 7,8 Mw, una profundidad de 57 kilómetros, una intensidad máxima de IX (Violento) y dejó 107 víctimas mortales.

2. Venezuela: terremoto registrado en la costa de La Guaira / Catia La Mar el 24 de junio de 2026. Tuvo una magnitud de 7,5 Mw, una profundidad de 10 kilómetros, una intensidad máxima de IX (Violento) y se registran 6.301 víctimas mortales*.

3. Tonga: sismo registrado en mar abierto de Vava'u / Neiafu el 24 de marzo de 2026. Tuvo una magnitud de 7,5 Mw, una profundidad de 229,5 kilómetros, una intensidad máxima de V (Moderado) y no dejó víctimas mortales.



4. Colombia: terremoto ocurrido en San José del Palmar, Chocó, el 10 de agosto de 2026. Tuvo una magnitud de 7,4 Mw, una profundidad de 107 kilómetros, una intensidad máxima de VIII (Severo) y deja más de 240 víctimas mortales.

5. Indonesia: terremoto registrado en la costa de Molucas del Norte / Bitung el 1 de abril de 2026. Tuvo una magnitud de 7,4 Mw, una profundidad de 35 kilómetros, una intensidad máxima de VIII (Severo) y dejó una víctima mortal.

6. Japón: sismo registrado en la costa de Sanriku / Miyako, Iwate, el 20 de abril de 2026. Tuvo una magnitud de 7,4 Mw, una profundidad de 25 kilómetros, una intensidad máxima de VI (Fuerte) y no dejó víctimas mortales.

7. México: terremoto registrado en la costa de Chiapas / Puerto Madero el 17 de julio de 2026. Tuvo una magnitud de 7,3 Mw, una profundidad de 22 kilómetros, una intensidad máxima de VII (Muy Fuerte) y no dejó víctimas mortales.

8. Vanuatu: sismo registrado en la costa de Sanma / Luganville el 30 de marzo de 2026. Tuvo una magnitud de 7,3 Mw, una profundidad de 120,6 kilómetros, una intensidad máxima de VII (Muy Fuerte) y no dejó víctimas mortales.

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9. Venezuela: terremoto registrado en Yaracuy / San Felipe el 24 de junio de 2026. Tuvo una magnitud de 7,2 Mw, una profundidad de 10 kilómetros y una intensidad máxima de IX (Violento). Las víctimas mortales están incluidas en el balance señalado para el terremoto de Venezuela del 24 de junio.

10. Malasia: terremoto registrado en la costa de Sabah / Kota Belud el 22 de febrero de 2026. Tuvo una magnitud de 7,1 Mw y una profundidad de 629 kilómetros. El listado no especifica la intensidad máxima ni el número de víctimas mortales.

María Paula Rodríguez Rozo

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