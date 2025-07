Revelan cómo vive Daniel Sancho, asesino de Edwin Arrieta, en una cárcel de Tailandia: "Fantástico"

El chef español Daniel Sancho, hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho, continúa cumpliendo condena en una prisión de Tailandia tras ser hallado culpable del asesinato del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta. El caso, que conmocionó a España y Colombia, tuvo lugar en la turística isla de Koh Phangan en agosto de 2023, cuando Arrieta desapareció repentinamente mientras compartía unos días con el joven cocinero.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Sancho, de 30 años, fue detenido el 8 de agosto de 2023 después de que las autoridades tailandesas encontraran restos humanos en vertederos de la isla. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas de que el español había comprado cuchillos, guantes y bolsas plásticas antes del crimen, lo que evidenció la premeditación. Aunque Sancho reconoció haber desmembrado el cuerpo, siempre negó el asesinato premeditado y sostuvo que actuó en defensa propia tras un intento de agresión sexual por parte de Arrieta.

“Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, dijo Sancho en una declaración a la agencia EFE en 2023. Sin embargo, el tribunal consideró que los hechos demostraban lo contrario y en agosto de 2024 lo condenó a cadena perpetua por asesinato con premeditación, ocultación y destrucción de cadáver. La pena de muerte, que había sido solicitada inicialmente, fue conmutada debido a su cooperación en la investigación.

Publicidad

Además, el tribunal penal de la isla de Samui ordenó el pago de una indemnización de 119.000 dólares a la familia de la víctima. Juan Gonzalo Ospina, abogado de los Arrieta en España, aseguró entonces que “se ha hecho justicia” y que la familia nunca buscó la pena capital, sino que Sancho pasara “el mayor tiempo posible de sus días en prisión”.

La cronología del caso fue descrita como macabra: el 31 de julio de 2023, Arrieta llegó a Koh Phangan para reunirse con Sancho, a quien conoció por internet. El 1 de agosto ambos cenaron juntos y horas después el español fue visto comprando los utensilios que luego serían clave en la investigación. Al día siguiente, Arrieta desapareció y fue el propio Sancho quien denunció su ausencia. Entre el 3 y el 4 de agosto, recolectores de basura hallaron restos humanos en un vertedero de la isla, lo que llevó a la policía a interrogar al chef. Posteriormente, él mismo guió a las autoridades a siete puntos donde había abandonado partes del cuerpo de la víctima.



Así es el día a día de Daniel Sancho en la prisión de Tailandia

Casi dos años después de su detención, nuevas revelaciones sobre la vida de Sancho en la cárcel de Surat Thani, una de las prisiones más seguras y masificadas de Tailandia, han salido a la luz. Según el medio español Vanitatis El Confidencial, el joven está “animado” y mantiene comunicación constante con su entorno.

Publicidad

El abogado de Sancho, Marcos García-Montes, afirmó al citado medio que su cliente se encuentra “fantástico”, tanto física como anímicamente. Uno de los aspectos más destacados es que el chef permanece en una celda individual, una situación que contrasta con la fuerte masificación de las cárceles tailandesas. “Le dejan hacer y decir lo que quiera, sin censura. Se ve detrás de él a los funcionarios a su aire, están tan tranquilos mientras hacemos la llamada, no intervienen ni están pendientes de lo que hablamos”, explicó el letrado.

Las llamadas son parte fundamental de su rutina. García-Montes detalló que los lunes y jueves habla con él, los miércoles lo hace con su padre y los martes con un amigo psicólogo de origen estadounidense, aunque el calendario puede variar según la disponibilidad de cada uno. Las conversaciones suelen durar entre una hora y hora y media y se realizan por videoconferencia.

Ese psicólogo, dijo el abogado, ha sido un pilar clave en su bienestar mental: “Estuvo con él desde que leyeron la sentencia, lo ha arropado siempre”. No obstante, en ese listado de contactos no aparece el nombre de su madre, la exactriz Silvia Bronchalo. García-Montes aseguró no tener “ni idea” de si mantienen relación, recordando que Bronchalo se distanció del entorno de su hijo tras presentar una denuncia por malos tratos contra Rodolfo Sancho.

Además de estas comunicaciones, mencionó que el condenado dedica buena parte de su tiempo a escribir sus "memorias", que abordarán tanto su vida como el caso por el que está preso. También se mantiene informado de la actualidad española y mundial a través de las conversaciones con su círculo cercano.



¿Daniel Sancho podría quedar libre? La estrategia que usa la defensa

La defensa de Sancho mantiene la "esperanza" de que el Tribunal de Apelaciones de Tailandia revoque la sentencia de cadena perpetua. García-Montes confirmó que se interpuso un recurso jurídico por su equipo, el cual fue impugnado por la acusación, pero no por la fiscalía, lo que considera una “buena noticia”.

Publicidad

En caso de que el tribunal falle a su favor, se abrirían dos posibles escenarios. El primero sería la anulación de la sentencia por violación de los derechos humanos y libertades, lo que permitiría un nuevo juicio y la posible puesta en libertad de Sancho. La segunda opción sería la reclasificación del delito de homicidio con premeditación —que Sancho nunca ha admitido, manifestó el letrado— a homicidio imprudente. Este cambio reduciría la condena a una pena de cuatro años o incluso podría derivar en la absolución.

García-Montes prevé que el Tribunal de Apelaciones se pronuncie después del verano y que, en caso de un fallo favorable, la resolución final no tardaría más de tres meses. “Podríamos estar hablando, si todo va a favor de Daniel Sancho, de que pasaría las navidades fuera de la cárcel”, dijo el abogado.

Publicidad

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.