Revelan imágenes de momento del primer terremoto en Venezuela: así lo vivió pareja de ancianos

Al menos 164 personas murieron y casi un millar resultaron heridas por los dos potentes terremotos del miércoles en Venezuela, que provocaron el derrumbe de decenas de edificios, cortes eléctricos y pánico en la población. La zona más afectada por la doble sacudida fue el estado de La Guaira, en el norte del país. Un equipo de la AFP en esa zona costera observó decenas de edificios colapsados o muy dañados. No había luz y la población pedía ayuda para rescatar a personas atrapadas entre los escombros. El equipo vio al menos dos muertos.



La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó el jueves a primera hora al menos 164 muertos y 971 heridos. En un primer balance, había hablado de 32 muertos y más de 700 heridos. En Catia la Mar, a 40 minutos de Caracas, vecinos escuchan desde hace horas a una niña atrapada con vida. "Se necesita gente que venga a ayudar, militares, que vengan a ayudar. Aquí hay una niña que está atrapada desde anoche, si vienen la podemos sacar, necesitamos una retroexcavadora", dijo desesperado a la AFP Dani Rizo, residente de 48 años del barrio Playa Grande.



Jean Alexander Capote, de 48 años, perdió a su suegra y busca a su hija desaparecida. "Mi casa se cayó completa, perdí familia, se murió mi suegra, tengo a mi hija desaparecida, no la consigo. Lo que sucedió es fuerte, queremos una ayuda pronto", cuenta a la AFP frente a un edificio de más de 15 pisos que perdió varias paredes en los temblores. El primer sismo de magnitud 7,2 ocurrió a las 18H04 (22H04 GMT) con su epicentro 21 km al oeste de Morón, en el norte del país, señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del USGS. Tal fue la potencia de estos terremotos que se sintieron hasta en Colombia, donde sonaron algunas alarmas, constató la AFP. Según la presidenta interina, también hubo 30 réplicas. "No hay luz, no hay internet, tenemos mucha dificultades para comunicarnos", dijo a la AFP Leonardo Hernández, otro vecino de Catia La Mar, "Le pedimos a nuestras autoridades que por favor acepten la ayuda que están ofreciendo los organismos internacionales".

😢Así vivieron esta pareja de ancianos el terremoto de #Venezuela Dos fuertes sismos sacudieron el miércoles el oeste de la capital de Venezuela, provocando el derrumbe de edificios en #Caracas, dejando personas atrapadas bajo los escombros, y llevaron a científicos a estimar… pic.twitter.com/aci0yLAxSe — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

El gobierno interino decretó el estado de emergencia nacional y declaró La Guaira como una "zona de desastre". Delcy Rodríguez afirmó que había hablado con el coordinador de la ONU en el país y que ya había "rescatistas especializados" en camino para el país para apoyar en la búsqueda de supervivientes. También dijo que su gobierno estaba "trasladando rescatistas que están en otros estados del país" para "concentrar esfuerzos primeramente en el estado de La Guaira y también en la Gran Caracas".

Los temblores también dañaron parte de las instalaciones del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana y cerró. El equipo en la zona observó allí pasajeros varados y vecinos pernoctando en su estacionamiento. En medio de la oscuridad se veían columnas que cedieron. La terminal aérea se encuentra cerrada "por graves daños en su infraestructura", dijo Rodríguez. Caracas cuenta, sin embargo, con el aeropuerto militar de La Carlota, ubicado en plena zona metropolitana.

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En la capital, las escenas fueron de destrucción y pánico, según una periodista de la AFP, que vio un inmueble de 22 plantas completamente destruido en la zona de Chacao, en el este de la ciudad, el municipio más afectado. Muchos pasaron la noche durmiendo en la calle o en autos. El jueves por la mañana no había prácticamente ningún comercio abierto y se veía un gran movimiento de vehículos. "Está temblando, está temblando ahorita", alertaban durante una de las réplicas unas personas, alrededor de un edificio que ya estaba destruido. Algunos se movieron a una zona más segura mientras otros se quedaban viendo cómo equipos de rescate movían los escombros con una máquina.



En la madrugada se podía oír personas gritando los nombres de sus familiares. El sismo se sintió con fuerza en los estados Trujillo, Carabobo, Miranda, y La Guaira, según el ministro del Interior, Diosdado Cabello. El mandatario estadounidense, Donald Trump, en buenas relaciones con Venezuela desde que ordenó en enero capturar al presidente Nicolás Maduro, prometió ayudar a sus "nuevos y grandes amigos".



Siguiendo sus órdenes, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció posteriormente que Washington "está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela" Estados Unidos ofrecerá una respuesta "importante, rápida y eficaz" para afrontar las consecuencias, prometió Rubio. La mayor parte de los países de América Latina, así como España, Alemania, Italia, Suiza, China, India y la Unión Europea, también manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda. Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco (noreste) en 1997, que causó 73 muertos, y el de Caracas en 1967, con 236 fallecidos.

Este video se va poniendo peor mientras avanza. #TerremotoenVenezuela pic.twitter.com/4LqCoL84kc — Yisus 💾 (@SoyJesusTarre) June 25, 2026