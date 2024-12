¿Qué tienen en común Raphael, AC/DC, Queen y Michael Jackson? El detalle que pocos conocen

El famoso cantante y actor español Raphael sufrió un accidente cerebrovascular mientras grababa una entrevista para un programa de televisión en Madrid, España, este 17 de diciembre. Según el parte médico difundido por los medios españoles, el artista se encuentra estable tras recibir la atención requerida.

Un logro exclusivo

Raphael es una leyenda viva de la música, un referente absoluto en el mundo de la canción que tiene 350 discos de oro, 50 de platino y un exclusivo disco de uranio, siendo este último, un honor que solo comparte con Michael Jackson, Queen y AC/DC por la venta de más de 50 millones de copias de un mismo álbum.

“Uno no se siente artista, me parece un poquito petulante, uno se siente bien con lo que está haciendo y sabe que lo que hace resulta bien, sabe que la gente disfruta porque los ve y tú disfrutas porque disfrutan”, señaló Raphael en una entrevista con Los Informantes en 2018.

Raphael, la pasión y el talento que lo han convertido en una leyenda viva de la música Foto: AFP

Una carrera llena de éxitos

Es un ídolo de masas, que cuenta con un disco de uranio, ha grabado discos en español, italiano, francés, inglés, alemán y hasta en japonés, donde llegó a ser número uno en las listas de más vendidos. El Divo de Linares, de 81 años, sigue siendo aquel que se crece en los escenarios con la pasión del primer día, quizás con unos gestos teatrales menos exagerados que cuando empezó, pero eso sí, con la fuerza de siempre.

"Yo soy un artista que cada vez, cada día, soy diferente porque es único e irrepetible ese día, ya no voy a volver a hacer lo mismo que he hecho ese día porque yo lo que hago es me sale en el momento”, señaló en su momento el artista famoso por su estilo interpretativo dramático y apasionado.

Los inicios de una estrella

Miguel Rafael Martos Sánchez llegó a Madrid, la capital de España, a los 9 meses. Hijo de un ama de casa y un obrero de la construcción, llegaron de Andalucía, al sur del país, en busca de una vida mejor. "Yo tuve mucha suerte porque lo único que mi familia ha hecho por mí fue dejarme hacer”, afirmó.

Desde pequeño, Raphael tenía un talento de escándalo. A los 4 años ya era el solista del coro de su iglesia y a los 9 ganó el concurso a la mejor voz de Europa. Le gusta presumir de haber sido un niño prodigio, pero no transmite la vanidad de una estrella de su talla. Debutó con 18 años en el Madison Square Garden de Nueva York, donde el mismísimo New York Times lo presentó como el Elvis Presley en español.

Raphael reveló detalles de su vida en una entrevista con Los Informantes Fotos: Los Informantes

Un defensor de la donación de órganos

En 2003, cuando tuvo que someterse a un trasplante de hígado, estuvo a punto de morir. Esta difícil situación lo convirtió en un defensor de la donación de órganos en su país. Sin embargo, lo más difícil en su vida no ha sido ni la operación ni llegar al estrellato. Su mayor reto fue convencer a su suegro, un marqués español hijo de condes, de que era un buen partido para su hija, Natalia Figueroa, con quien lleva casado más de 50 años y con quien tiene tres hijos y ocho nietos.

Un legado imborrable

Con más de 60 años de carrera y más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo, Raphael ha dejado una marca indeleble en la música en español con su impresionante repertorio. Temas como Yo soy aquel, Mi gran noche y Qué sabe nadie tienen un lugar especial en el corazón de sus seguidores en todo el mundo. Su habilidad para transmitir emociones y su carisma en el escenario lo han convertido en una figura icónica y respetada en la industria musical internacional.

