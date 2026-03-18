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Noticias Caracol  / MUNDO  / Robot causó que mujer fuera hospitalizada tras un susto cuando estaba en la calle: "Se sobresaltó"

Robot causó que mujer fuera hospitalizada tras un susto cuando estaba en la calle: "Se sobresaltó"

En la ciudad de China de Macao, una mujer tuvo que ser hospitalizada luego de que un robot la sorprendiera en plena calle. Las autoridades entregaron detalles del caso en el que "arrestaron" al robot.

Por: AFP
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Robot causó que mujer fuera hospitalizada tras un susto cuando estaba en la calle: "Se sobresaltó"
El hecho ocurrió en la ciudad China de Macao.
Redes sociales

Una mujer tuvo que ser hospitalizada brevemente por el susto que le dio un robot humanoide mientras paseaba por Macao, una ciudad de China. La mujer "se sobresaltó al notar repentinamente un robot detrás de ella mientras utilizaba su teléfono móvil".

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¿Qué se sabe del caso?

Un vídeo viral en las redes sociales muestra a una mujer gritándole a un robot, que agita sus brazos metálicos. "Con todo lo que hay que hacer, ¿por qué molestarme? ¿Estás loco?", le grita la mujer en cantonés. Aunque no resultó herida y no tuvo ningún contacto físico con el robot, fue trasladada al hospital, indicó la policía de la ciudad china en un comunicado. (Le puede interesar: Robot humanoide tocó de forma inapropiada a periodista y desató polémica).

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"Ya ha abandonado el hospital y no ha presentado ninguna denuncia", precisa el comunicado. En el momento del incidente, el robot humanoide, similar a un modelo de la empresa china Unitree, estaba siendo pilotado por un hombre de Macao de unos cincuenta años que dijo estar haciendo pruebas y que quería utilizarlo para promocionar su empresa.

Unos vídeos compartidos en las redes sociales muestran a agentes escoltando al robot, pero la policía precisa que no ha confiscado el aparato. El Gobierno chino anima a las empresas del país a desarrollar robots humanoides, cada vez más perfeccionados, que ya son capaces de ejecutar coreografías o de participar en carreras. Sin embargo, las máquinas autónomas son muy poco comunes y la mayoría de estas demostraciones están preprogramadas o teledirigidas.

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AGENCIA AFP
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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