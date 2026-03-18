Robot causó que mujer fuera hospitalizada tras un susto cuando estaba en la calle: "Se sobresaltó"

Una mujer tuvo que ser hospitalizada brevemente por el susto que le dio un robot humanoide mientras paseaba por Macao, una ciudad de China. La mujer "se sobresaltó al notar repentinamente un robot detrás de ella mientras utilizaba su teléfono móvil".

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¿Qué se sabe del caso?

Un vídeo viral en las redes sociales muestra a una mujer gritándole a un robot, que agita sus brazos metálicos. "Con todo lo que hay que hacer, ¿por qué molestarme? ¿Estás loco?", le grita la mujer en cantonés. Aunque no resultó herida y no tuvo ningún contacto físico con el robot, fue trasladada al hospital, indicó la policía de la ciudad china en un comunicado. (Le puede interesar: Robot humanoide tocó de forma inapropiada a periodista y desató polémica).

"Ya ha abandonado el hospital y no ha presentado ninguna denuncia", precisa el comunicado. En el momento del incidente, el robot humanoide, similar a un modelo de la empresa china Unitree, estaba siendo pilotado por un hombre de Macao de unos cincuenta años que dijo estar haciendo pruebas y que quería utilizarlo para promocionar su empresa.



Unos vídeos compartidos en las redes sociales muestran a agentes escoltando al robot, pero la policía precisa que no ha confiscado el aparato. El Gobierno chino anima a las empresas del país a desarrollar robots humanoides, cada vez más perfeccionados, que ya son capaces de ejecutar coreografías o de participar en carreras. Sin embargo, las máquinas autónomas son muy poco comunes y la mayoría de estas demostraciones están preprogramadas o teledirigidas.



The First Humanoid Robot Arrested by Police🤖👮‍♀️



One night in Macau, a citizen was taking a walk with his humanoid robot (Unitree G1).



A passing woman yelled at him (perhaps frightening her), essentially saying, "Why bother with this when there are so many other things to do?… pic.twitter.com/moCBhsDeRW — CyberRobo (@CyberRobooo) March 7, 2026

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