Reconocido cantante que llevaba días desaparecido fue encontrado muerto en su apartamento

La música brasileña atraviesa un momento de dolor tras confirmarse la muerte del cantante Adriano Muniz, quien fue hallado sin vida en su apartamento ubicado en Vicente Pires, en el Distrito Federal de Brasil. El artista, de 43 años, llevaba varios días sin comunicarse con personas cercanas, situación que comenzó a generar preocupación entre vecinos, familiares y amigos.



La noticia ha causado conmoción entre seguidores del intérprete de canciones como “Não faz sentido”, uno de los temas que le permitieron consolidarse como una de las voces reconocidas de la música country en Brasil. Su fallecimiento se conoció luego de que organismos de emergencia ingresaran a su vivienda tras recibir alertas por parte de residentes del sector.

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De acuerdo con información entregada por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal citada por el medio G1, fueron los vecinos quienes notificaron a las autoridades después de notar que el cantante no abría la puerta de su apartamento desde hacía varios días. Además, algunos residentes reportaron un fuerte olor proveniente del inmueble, lo que incrementó la preocupación y motivó la intervención de los organismos de socorro.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar y coordinaron las labores junto al Servicio de Emergencias Médicas, confirmaron que el artista ya no tenía signos vitales. Posteriormente, las autoridades realizaron el procedimiento correspondiente y trasladaron el cuerpo al Instituto Médico Legal, donde se adelantaron los exámenes forenses para determinar las causas exactas de la muerte.



¿Cuál fue la causa de su muerte?

Hasta el momento, no se ha divulgado un informe oficial que precise qué ocurrió. Sin embargo, la familia del cantante emitió un comunicado en el que aseguró que Adriano Muniz fue víctima de una “enfermedad repentina”.



“La familia del cantante Adriano Muniz lamenta profundamente su fallecimiento, ocurrido a consecuencia de una repentina enfermedad, y agradece a todos las muestras de cariño, respeto y solidaridad recibidas durante este difícil momento”, señala el mensaje compartido por sus allegados.



En el mismo comunicado, la familia pidió que el artista sea recordado por su legado musical y por la energía que transmitía tanto en los escenarios como en su vida cotidiana.

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“Adriano debería ser recordado por su arte, su talento, la alegría que transmitía y el amor por la vida que siempre demostró a lo largo de su trayectoria personal y profesional”, añadieron.

La muerte del cantante tomó por sorpresa a sus seguidores, especialmente porque apenas dos semanas antes había anunciado nuevos proyectos musicales y una gira a través de sus redes sociales. Con entusiasmo, el intérprete había compartido mensajes sobre lo que consideraba una nueva etapa en su carrera artística.

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“A veces pensamos que las cosas tienen que suceder en nuestro tiempo, ¡pero olvidamos que todo sucede en el tiempo de Dios!. Estoy seguro de que este proyecto será un gran éxito y que superaré límites inimaginables... ¡Gira Renacimiento! ¡Cuento con todos ustedes!”, escribió el artista en una de sus publicaciones más recientes.

Ese anuncio hoy cobra un significado especial para muchos de sus fanáticos, quienes han llenado las redes sociales con mensajes de despedida, fotografías y recuerdos relacionados con su trayectoria musical.

Además de su reconocimiento dentro de la música country brasileña, Adriano Muniz había construido una importante comunidad digital. En plataformas como YouTube acumulaba más de mil suscriptores y miles de reproducciones en sus canciones y presentaciones.

La muerte de Adriano Muniz deja un vacío entre quienes seguían su música y marca un nuevo episodio de luto para la industria del entretenimiento en Brasil.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co