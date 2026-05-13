Empleados de cruceros Disney, fueron deportados tras investigación por material indebido con menores

Una investigación federal realizada en Estados Unidos terminó con la deportación de al menos 27 trabajadores vinculados a cruceros turísticos, entre ellos algunos empleados relacionados con Disney Cruise Line, tras ser señalados de presuntamente estar involucrados con material de explotación sexual infantil.



El caso ha generado fuerte impacto en la industria de los cruceros y preocupación entre pasajeros y familias, luego de que las autoridades estadounidenses confirmaran que los operativos se desarrollaron en varias embarcaciones que llegaron al puerto de San Diego, en California, entre el 23 y el 27 de abril.

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De acuerdo con información entregada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), los agentes federales abordaron ocho cruceros como parte de una investigación relacionada con material de explotación sexual infantil, conocido en inglés como CSEM.

Según detallaron medios estadounidenses como Variety, el operativo incluyó interrogatorios a miembros de las tripulaciones y revisiones realizadas por las autoridades federales. Como resultado, las autoridades determinaron que 27 de las personas investigadas estaban presuntamente vinculadas con la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de pornografía infantil.



La CBP indicó que la mayoría de los involucrados eran trabajadores extranjeros pertenecientes a las tripulaciones de los cruceros. Entre ellos había ciudadanos de Filipinas, Portugal e Indonesia.



“Tras abordar los buques e interrogar a 26 presuntos miembros de la tripulación procedentes de Filipinas, un presunto miembro de la tripulación procedente de Portugal y uno procedente de Indonesia, los agentes confirmaron que 27 de los 28 sujetos estaban implicados en la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de material sexualmente explícito infantil o pornografía infantil”, señaló la agencia en un comunicado citado por medios estadounidenses.

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Las visas de los trabajadores implicados fueron canceladas y las autoridades estadounidenses informaron que no podrán volver a ingresar al país. Asimismo, las personas involucradas comenzaron a ser devueltas a sus respectivos países mientras continúan los procedimientos correspondientes.

Uno de los barcos mencionados en los reportes fue el Disney Wonder, crucero que opera rutas frecuentes desde San Diego hacia destinos turísticos en México. Algunos pasajeros aseguraron haber presenciado parte del operativo federal dentro de las embarcaciones.

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Según reportó 10 News, varios viajeros observaron cómo algunos empleados eran escoltados esposados por agentes federales fuera de los barcos intervenidos. Incluso, algunos pasajeros grabaron videos que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales y medios locales.

Dharmi Mehta, pasajero que se encontraba a bordo de una de las embarcaciones, relató que inicialmente los viajeros no entendían qué estaba ocurriendo.

“No fue hasta que dieron la vuelta que se pudo leer la parte de atrás donde dice Aduanas y Fronteras, pero aún así decía, ya sabes, policía u oficial”, comentó al medio local.



Así respondió Disney

Tras conocerse el alcance de la investigación, Disney Cruise Line emitió un pronunciamiento en el que aseguró haber colaborado plenamente con las autoridades federales y reiteró que mantiene una política estricta frente a este tipo de conductas.

“Tenemos una política de tolerancia cero ante este tipo de comportamiento y cooperamos plenamente con las autoridades”, declaró un portavoz de Disney Cruise Line a la revista Variety.

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La compañía también aclaró que no todos los detenidos pertenecían directamente a su línea de cruceros.“Si bien la mayoría de estas personas no pertenecían a nuestra línea de cruceros, quienes sí lo eran ya no trabajan para la compañía”, añadió el vocero.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han revelado las identidades de los trabajadores implicados ni detalles adicionales sobre cómo se detectó el presunto material ilegal durante la investigación.

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Tampoco se ha informado si habrá nuevas capturas o procesos judiciales derivados de este operativo, aunque tanto la CBP como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas mantienen acciones permanentes para combatir delitos relacionados con explotación sexual infantil y tráfico de material ilegal.

El caso ha provocado indignación en redes sociales y ha generado debate sobre los controles de seguridad y supervisión dentro de la industria turística y de cruceros, especialmente en espacios donde viajan familias y menores de edad.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades estadounidenses continúan recopilando información sobre los hechos ocurridos durante los operativos realizados en el puerto de San Diego.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co