Hay un partido de la Selección Colombia en el Mundial que cuesta más que una entrada al Super Bowl

Con la cuenta regresiva corriendo, los fanáticos del fútbol se alistan para disfrutar del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que tendrá como sede los países de Estados Unidos, Canadá y México. En Colombia, la hinchada no está exenta de la emoción al saber que verán a la Tricolor disputando partidos con equipos del resto del mundo para obtener la anhelada copa. Muchos incluso piensan ir hasta las ciudades donde estará la selección para acompañar al equipo en los compromisos.



La Selección Colombia fue ubicada durante el sorteo en el Grupo K y jugará contra los equipos de Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. Precisamente, hay gran expectativa por el partido contra el equipo portugués, que tendrá lugar el 27 de junio en el Hard Rock Stadium. Los fanáticos del fútbol corrieron para obtener boletas hasta agotarlas y, ahora, la reventa de entradas es protagonista con precios que parecen exorbitantes.

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De hecho, el diario The Wall Street Journal incluso hizo un artículo en el que establece una comparación que da cuenta de las enormes cifras que alcanzan, titulado: “El partido Portugal-Colombia de la Copa Mundial cuesta más que entrar al Super Bowl”. Este es el compromiso de la fase de grupos que es más caro.



Cabe resaltar que el evento de fútbol americano “Super Bowl” es uno de los más reconocidos en Estados Unidos y a nivel mundial, por no decir que es la fiesta deportiva que más cobra relevancia y mueve la economía en el país extranjero. ¿Pero por qué ir a un partido de la fase de equipos es más costoso que ir al evento más famoso de los Estados Unidos?

Una de las razones por atribuir es el encuentro entre jugadores que han destacado en el fútbol internacional como Cristiano Ronaldo, James Rodríguez y Luis Díaz; por mencionar unos pocos en dos grupos que tienen a varios integrantes de gran rendimiento deportivo en el contexto mundial.



En promedio, una boleta para ir a la fase de grupos del Mundial tiene un valor de 2.500 dólares, que equivale a 10’300.000 pesos colombianos, aproximadamente. Por otro lado, la boletería del Super Bowl tuvo un valor cercano a los 2.109 dólares.



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