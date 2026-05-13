Con 18 años se convirtió en uno de los graduados de menor edad en derecho: ya tenía otra carrera

A los 18 años, mientras muchos jóvenes apenas terminan la secundaria o comienzan sus primeros semestres universitarios, Jimmy Chilimigras ya suma un nuevo logro académico a una trayectoria poco común: graduarse con honores de la facultad de derecho de la Universidad Loyola de Nueva Orleans, en Estados Unidos.



El joven, originario de Mississippi, obtuvo su título de abogado tras completar sus estudios en aproximadamente tres años, luego de haber ingresado a la universidad cuando tenía apenas 15 años. La institución aseguró que se trata, probablemente, del graduado más joven en la historia de su facultad de derecho.

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Además de graduarse summa cum laude, Chilimigras obtuvo cinco certificados de concentración en áreas como derecho tributario, justicia social, derecho de inmigración y ciudadanía, estudios jurídicos internacionales, así como tecnología y emprendimiento.



Una trayectoria académica fuera de lo común

La historia académica de Jimmy comenzó mucho antes de ingresar a la facultad de derecho. Según medios locales y declaraciones de la universidad, terminó la secundaria a los 12 años y, antes de cumplir los 15, ya había obtenido una licenciatura y una maestría en contabilidad.

Posteriormente, se convirtió en contador público certificado, siendo considerado uno de los más jóvenes del mundo en alcanzar esa acreditación profesional.



Su desempeño en Loyola también llamó la atención por sus resultados. De acuerdo con la universidad, el estudiante se ubicó entre el 2 % de los mejores de su promoción y obtuvo la nota más alta en más del 40 % de las materias que cursó.



Durante su paso por la institución, también participó en procesos relacionados con inmigración a través de la Clínica Jurídica Stuart H. Smith de Loyola, donde representó clientes en distintos casos.



“Todo se trata de esforzarse”

Tras culminar esta nueva etapa académica, Chilimigras habló sobre el esfuerzo que, según él, ha sido clave para alcanzar sus metas a una edad tan temprana.

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“Todo se trata realmente de esforzarse”, dijo el joven a la cadena WWL-TV. “Creo que es muy importante. Con suficiente trabajo duro y perseverancia, puedes lograr prácticamente cualquier cosa”.

El estudiante también reconoció que ingresar a la facultad de derecho siendo adolescente representó un reto importante. En declaraciones atribuidas por Loyola University, explicó que no sabía exactamente qué esperar cuando comenzó sus estudios, especialmente porque tenía una edad en la que muchos jóvenes apenas cursan los primeros años de secundaria.

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Sin embargo, aseguró que tanto profesores como compañeros contribuyeron a que pudiera adaptarse y avanzar en su proceso académico.



Entre los graduados de derecho más jóvenes

Aunque Jimmy Chilimigras ya es considerado uno de los graduados de derecho más jóvenes de Estados Unidos, no ocupa el primer lugar histórico.

De acuerdo con registros citados por distintos medios, Stephen Baccus obtuvo su título de abogado en la Universidad de Miami cuando tenía 16 años, en 1986. También se mencionan casos como el de Gabrielle Turnquest, quien logró su título a los 17 años y posteriormente se convirtió en una de las abogadas más jóvenes del Reino Unido.

Aun así, la Universidad Loyola destacó que el caso de Chilimigras es excepcional dentro de su historia institucional y del estado de Luisiana.



Lo que viene para Jimmy Chilimigras

Lejos de detenerse, el joven ya tiene definidos sus próximos pasos académicos y profesionales. Según confirmó, planea presentar este verano el examen de barra, requisito necesario para ejercer formalmente como abogado en Estados Unidos.

Después, continuará sus estudios en la Universidad Northwestern, en Chicago, donde cursará una especialización avanzada en derecho tributario.

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Sus padres, John y Erin Chilimigras, también reaccionaron públicamente al logro de su hijo y aseguraron sentirse orgullosos por el camino que ha construido.

“Jimmy ha trabajado muchísimo y, sin importar cómo hubiera terminado todo, yo estaría orgulloso de él”, expresó su padre en declaraciones recogidas por medios estadounidenses. “Ver cómo todo ese esfuerzo dio resultados y cómo logró las cosas con las que soñaba es algo muy especial”.

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La historia del joven estadounidense ha llamado la atención dentro y fuera del ámbito académico por la velocidad con la que ha avanzado en su formación profesional, convirtiéndose en un caso poco habitual en el sistema universitario de Estados Unidos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co