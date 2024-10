Sara Carbonero dio emotivo discurso de su lucha contra el cáncer: "Hay salida y esperanza"

La periodista española Sara Carbonero rompió en llanto mientras recibía un reconocimiento durante la cuarta edición de los premios ELLE Cancer Ball.

Sara Carbonero fue homenajeada por la Asociación Española Contra el Cáncer tras su incansable lucha por más de seis años contra el cáncer de ovarios.

Sara Carbonero y su emotivo discurso

“Esta es la primera vez que hablo a corazón abierto y públicamente sobre mi enfermedad, el cáncer. Una palabra de la que he huido durante años", manifestó Sara Carbonero, periodista y activista española, mientras fue aplaudida por la audiencia.

Un momento para enviar un mensaje de esperanza a través de su experiencia.

“Cuando en 2019 me encontré con el diagnóstico del cáncer, lógicamente me quedé en shock; era terrible, yo tenía 35 años, una vida sana, no entendía nada. Pero yo lo que necesitaba en ese momento era hablar con mujeres que hubieran pasado lo mismo que yo y que 10 años o 15 años después estuvieran vivas o fuertes, que es lo que me gustaría a mí hacer hoy con toda la gente que pueda estar viéndome ahora mismo para decirles que hay salida", puntualizó la mujer emocionada.

Y no escatimó en priorizar a quienes llamó "madres coraje", reconociendo su fuerza en sus hijos Martín y Lucas.

Así lo ratificó la periodista: “Quiero mandar un mensaje especial para esas mujeres madres y enfermas de cáncer con niños pequeños que no entienden nada y que aún no les puedes explicar porque su madre está ocho días tirada en la cama después de cada quimio, y a los 21 días lo mismo y a los 21 días lo mismo (…) y porque su madre no tiene energía como las madres de sus compañeritos”.

Carbonero dedicó este premio a quienes como ella luchan día a día.

“Este premio es de todas y cada una de las personas que están sufriendo y plantándole cara a esta terrible enfermedad. Hay esperanza, hay luz al final del túnel; yo estoy aquí, seis años después, gracias a la medicina y al amor", confirmó la mujer.

El emotivo discurso fue compartido por la revista ELLE España en Instagram. El medio calificó la intervención de la periodista como la "más aplaudible de la noche".

"La primera vez que Sara Carbonero habla abiertamente sobre su cáncer ha sido en los #ELLExHOPE. El discurso más sincero, personal y aplaudido de la noche. Un mensaje muy necesario que todo el mundo debería escuchar", se lee en la publicación de la revista.

