Se eleva a 1.719 el número de muertos por terremotos en Venezuela: hay cerca de 16.000 damnificados

El número de muertos por los devastadores terremotos que azotaron Venezuela hace cinco días ha ascendido a por lo menos 1.719, según informó el lunes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien añadió que 5.034 personas resultaron heridas, mientras decenas de miles de personas continúan desaparecidas. (Lea también: "Hubo fe infinita": conmovedor relato de la hermana de colombiana que murió en Venezuela)

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El funcionario indicó además que hay 15.816 damnificados, además de 22.619 afectados en hospitales y puntos de triaje y 855 edificios afectados, de los que 189 sufrieron un colapso total y 666 un colapso parcial o intensivamente afectados. Sin embargo, una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA gracias a imágenes satelitales reveló que el doblete sísmico podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

Las imágenes se han creado usando datos del radar del satélite Sentinel-1, que forma parte del programa europeo de observación de la Tierra Copernicus, y la NASA destaca que se trata de un "producto preliminar elaborado a los pocos días del suceso y aún no ha sido validado". Los datos "estiman que aproximadamente 58.870 edificios probablemente resultaron dañados o destruidos en toda la región afectada, según el último paso del satélite el 25 de junio de 2026 (10:16 horas GMT)". El Sistema de Coordinación de Respuesta ante Desastres de la NASA se ha activado para prestar apoyo y está publicando mapas y productos de datos adicionales a medida que están disponibles, señaló la agencia espacial estadounidense en sus redes sociales.



Los expertos analizaron dos conjuntos de datos tomados por la tecnología radar del Sentinel-1 posteriores al evento sobre la región afectada, explica el Sistema de Información Geográfica Earthdata (EGIS) de la NASA. El primer conjunto de datos fue obtenido el 24 de junio a las 10:50 p.m. y abarca la zona occidental, cercana al epicentro (alrededor de San Felipe y Yumare). El segundo corresponde al 25 de junio a las 10:16 a.m. e incluye el área metropolitana de Caracas (incluidos Petare y Antímano). Cada imagen posterior al evento se comparó con una serie de imágenes de referencia del Sentinel-1 anteriores al terremoto, captadas durante 2025, y ambas se fusionaron en un único mapa de daños. (Lea también: Este es el número de edificios que han colapsado tras los dos terremotos en Venezuela)



Gobierno de Venezuela pide más ayuda

Así lo reveló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien dijo que "piden plantas potabilizadoras para agua, plantas de energía eléctrica y también, ahora sí, ya piden algo de alimentación de productos no perecederos".



Un nuevo temblor sacudió este lunes 29 de junio a Venezuela sin provocar daños adicionales, pero reviviendo el temor de la población tras el sismo del miércoles pasado, que también dejó decenas de miles de desaparecidos.

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La ONU, que teme un aumento del número de víctimas en Venezuela, va a proporcionar 10.000 bolsas mortuorias al país, aunque espera que el balance final sea inferior a esa cifra. "Estamos trabajando codo a codo con el gobierno y no voy a empezar a especular con cifras que el gobierno no haya anunciado oficialmente. Al menos 2.500 estructuras se vieron afectadas, la mayoría de las cuales colapsaron por completo, así que, sin duda, estamos ante una cifra superior a la ya comunicada", señaló el coordinador de la ONU en el país, Gianluca Rampolla Del Tindaro.

"Puedo darles un indicador aproximado: estamos adquiriendo, y esto es algo que se ha acordado con las autoridades aquí, 10.000 bolsas para cadáveres", agregó durante una rueda de prensa por videoconferencia. "Es muy triste, y de verdad esperamos que la cifra sea menor que esa, y por eso estamos concentrados ahora en las operaciones de rescate", apuntó.

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Por otra parte, destacó la rápida movilización internacional y la solidaridad de la población local. Según sus datos, 27 países han movilizado a más de 40 equipos de rescate, con lo cual "más de 2.000 socorristas y personal (están) sobre el terreno, con más de 160 perros". Estos equipos internacionales lograron rescatar a siete personas entre los escombros el domingo, precisó. La ONU estima el número de desaparecidos en unos 50.000. (Lea también: El antes y el después de Venezuela, que avanza en carrera contrarreloj para hallar sobrevivientes)

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE