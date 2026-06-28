El antes y el después de Venezuela, que avanza en carrera contrarreloj para hallar sobrevivientes

Venezuela continúa en la búsqueda de sobrevivientes del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el miércoles 24 de junio, con un mayor despliegue de maquinaria pesada para remover escombros de edificios derrumbados y con la llegada de más grupos de rescatistas de otras naciones. La madrugada del domingo arribó una delegación de la India para instalar un hospital de campaña en el estado La Guaira, el más afectado y declarado zona de desastre.

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Este domingo aumentó el número de personas fallecidas (1.450), mientras que los heridos bajaron a 3.150 heridos y hay 12.721 familias damnificadas, según el último balance ofrecido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Además, dijo que se han registrado 512 réplicas.

En Caracas ha llovido desde el amanecer, lo que dificulta los trabajos de remoción de escombro y rescate de personas en las zonas más afectadas, como Los Palos Grandes, Altamira y San Bernardino. Mientras tanto, en La Guaira no se han registrado precipitaciones hasta el momento, pero el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) de Venezuela advierte cielos nublados y la llegada de la onda tropical número 20 del año. (Lea también: Emotivo rescate de un bebé tras permanecer horas bajo escombros: así fue el reencuentro con su padre)



El clamor desde La Guaira

Con apoyo de brigadas internacionales, los trabajos de rescate avanzan, aunque la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del gobierno. Socorristas con perros se mueven entre las ruinas, mientras helicópteros y aeronaves estadounidenses Osprey V-22 sobrevuelan la zona.



"No tenemos el apoyo para sacar a nuestros familiares, nosotros mismos no podemos", dijo a la AFP Héctor Aguilera, de 60 años. Cuatro de sus familiares quedaron sepultados bajo un edificio colapsado, de los que recuperaron los cuerpos sin vida de dos personas. "Sabemos que están muertos, pero aquí estamos esperando la respuesta de las autoridades", añadió. "No tenemos esperanzas, lo que me quedan son los recuerdos".



Lohengry Fuentes y su familia se encuentran en un espacio abierto en La Guaira, zona cero de la devastación, que han improvisado como refugio, donde no hay baños y cientos de personas han instalado cocinas para preparar sus propios alimentos mientras reciben donaciones de voluntarios. “Murieron mi papá, mi hermana, su hija de 16 años, su bebé de 5 años. A mi papá no lo hemos logrado sacar de ahí”, lamenta la mujer de 37 años, que señala con el dedo el cuerpo de su padre entre los escombros y pide ayuda para que grupos de rescatistas logren la extracción, pues ya los otros cuerpos fueron sacados. “Queremos sacar a mi papá de ahí, no lo queremos dejar ahí”, pide. La mujer se fracturó la mandíbula y contó que no pudieron hacerle rayos X porque no había el aparato.

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La Guaira ya había sido devastado en 1999 por lluvias y deslaves que dejaron más de 10.000 muertos. Tomas aéreas realizadas por la AFP muestran el nuevo nivel de destrucción. Edificios convertidos en una especie de milhojas y los que quedaron en pie, sin paredes, agrietados, inhabitables.

La ONU estima que los sismos podrían dejar casi 7 millones de damnificados y daños materiales por 6.700 millones de dólares, 6% del PIB del país petrolero.

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"Esto es algo de otro mundo, que caigan edificios es algo que hemos visto en películas", dijo José Contreras, seguridad en un ambulatorio con una pequeña morgue para cuatro cuerpos. El olor a descomposición impregna todo. "Nos fuimos llenando de muertos", relató. "Muchas personas que conozco ya no están". (Lea también: Habilitan envíos de dinero a Venezuela sin costo hasta el 10 de julio)



Lo que se sabe de las víctimas extranjeras en los terremotos de Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal informó que 28 portugueses o lusodescendientes murieron y 85 están desaparecidos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español indicó este domingo que al menos nueve de sus ciudadanos murieron, mientras que el número de desaparecidos se situó en 152 y 14 están bajo los escombros y que no se sabe "en qué circunstancias se encuentran".

Siete ciudadanos chinos figuran entre los muertos a causa del terremoto, informó la cadena estatal CCTV de Pekín, que cita datos de la embajada en Caracas. La legación diplomática china publicó un comunicado en su cuenta oficial de WeChat instando a los ciudadanos chinos en Venezuela a "tomar precauciones frente a desastres secundarios causados por las réplicas y otros terremotos".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, país que comparte frontera con Venezuela, informó que dos de sus ciudadanos -un hombre y una mujer- fallecieron en la tragedia. El gobierno anunció asistencia consular a sus familiares, indicó la Cancillería.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, país que alberga una buena parte de la diáspora venezolana, informó "que se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano chileno en los terremotos en Venezuela". La Cancillería dijo que está prestando a su familia "asistencia, orientación y contención".

Un ciudadano uruguayo que se desempeñaba como fotógrafo y residía "desde hace mucho tiempo" en Venezuela falleció tras los dos terremotos, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. La esposa y una de las hijas del hombre también murieron, agregó.

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Un hombre nacido en Caracas en 1970, con doble nacionalidad venezolana e italiana, murió tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira, anunció la Cancillería del país europeo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que por lo menos 24 connacionales han muerto por los terremotos.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE