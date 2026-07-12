"¿Se puede vivir en una ciudad que ya no existe?": sobrevivientes de terremotos en Venezuela

La cifra oficial de víctimas tras los dos terremotos que sacudieron recientemente a Venezuela ha ascendido a 4.490 personas, dejando al país sumido en un profundo duelo y ante el desafío titánico de la reconstrucción. En medio de un paisaje que los testigos describen como "apocalíptico", donde la tierra se rasgó de forma violenta, la solidaridad y la fe se han convertido en los únicos pilares para los sobrevivientes en zonas como La Guaira.

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El milagro de los reencuentros

En el sector Urimar del barrio La Lucha, en La Guaira, la desesperación se transformó en alivio para una familia que pasó siete días sin saber el paradero de sus seres queridos. El emotivo reencuentro, captado por las cámaras, dejó reflexiones profundas sobre la fragilidad de la existencia.

Melvin, uno de los sobrevivientes, expresó conmovido que esta tragedia debe servir para valorar lo que realmente importa: “Un reencuentro para dejar atrás el odio, el rencor, las malas vibras y aquellas cosas que de alguna manera bueno también afectan en cuanto a la familia y hoy Dios nos permitió nuevamente dejarnos aquí con algún propósito”.



Para ellos, verse de nuevo tras la incertidumbre es un "destello de luz" que les invita a seguir adelante con fortaleza a pesar de tener "el corazón arrugadito".



Segundos que separan la vida de la muerte

La historia de Luis Gómez, propietario del edificio Luzmar, es un testimonio de cómo la tecnología y el instinto pueden salvar vidas. Luis logró evacuar su inmueble de cuatro pisos apenas segundos antes de que se desplomara. Según relata, una alarma de Google en su celular le dio el tiempo necesario para reaccionar: “escucho un sonido que es distinto a cualquier sonido que hace mi móvil mi mi celular y resulta que es la alarma de de terremoto... ese celular dice que es una alerta de Google... yo tardo unos 5 segundos con el celular en la mano viéndolo y es ahí cuando decido levantarme e irme”.



Sin embargo, tras la supervivencia llega el dolor de la pérdida material y emocional. El edificio representaba 50 años de historia familiar, el patrimonio construido por su padre, un inmigrante portugués llegado en los años 60. La incertidumbre sobre el futuro es ahora su mayor carga: “¿Qué pasa cuando toda la ciudad no existe cuando por ejemplo mi dentista no existe el sitio donde compraba charcutería jamón queso ya no existe eh las clínicas no existen... y llegas a preguntarte vale de nuevo?”.



La búsqueda incesante y las secuelas psicológicas

En otras zonas del barrio La Lucha, el panorama es más sombrío. Jesús Velasco y otros miembros de la comunidad trabajan día y noche, sin descanso, removiendo escombros con la esperanza de recuperar los cuerpos de sus familiares para poder realizar el duelo. “Nos encontramos en la comunidad esforzándonos día a día desde el día cero sin dormir sin descansar dándole día noche para ver... lograr ver si hay víctima aún o fallecida o aún con vida”, comenta Velasco.

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A la pérdida física se suma el trauma psicológico que afecta a gran parte de la población. Karina Orasma describe un estado de alerta constante y pesadillas que impiden el descanso: “Si duermes una hora sueñas con terremoto no se concilia sueño y creo que así estamos todos lo único que pensamos es que está temblando si estamos parados pensamos que está temblando de verdad es algo que que todos estamos muy afectados”.



Solidaridad: El puente de esperanza

Ante la magnitud del desastre, organizaciones como Cáritas se han movilizado desde ciudades como Barquisimeto para ofrecer asistencia médica primaria, medicamentos, alimentos y apoyo tanto psicológico como espiritual. No obstante, las necesidades siguen siendo críticas. En refugios improvisados como los de la agrupación Ciudad Piar, las familias piden urgentemente la intervención de entes gubernamentales para censar a la población y evaluar los daños estructurales de las torres que aún permanecen en pie.

“Queremos que alguien se aboque aquí a ayudarnos con carpas con porque hay muchos niños medicina y que bueno que estamos aquí esperando aparte de la mano de Dios esperando la ayuda del gobierno”, clama una de las residentes.

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Finalmente, los principales medios de comunicación de Colombia se han unido en una campaña de solidaridad bajo el lema 'Todos por Venezuela', invitando a la ciudadanía a realizar donaciones a través de la Cruz Roja y los Bancos de Alimentos para apoyar a un pueblo que, aunque con el alma quebrada, busca con fe su camino para seguir adelante.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

