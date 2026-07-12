Subió la cifra de muertos en Venezuela a 4.490 tras sumar otras 157 víctimas

Venezuela sumó este domingo otros 157 muertos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, por lo que totalizan al menos 4.490 fallecidos, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740, según el balance oficial.

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El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, indicó en redes sociales que 120.794 familias han sido atendidas y que hay 19.583 personas en un total de 108 campamentos transitorios habilitados, principalmente, en escuelas de Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira, la región más afectada.

Según esta actualización, hay 14 nuevos refugios temporales respecto al sábado, cuando había 94.



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Balance oficial de cifra de víctimas en Venezuela tras terremotos

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que han sido distribuidas 9.995 toneladas de alimentos y 18,5 millones de litros de agua. Por otra parte, hay 30.535 voluntarios registrados y 31.837 funcionarios de distintos organismos desplegados en el país, donde, además, ha habido 1.222 réplicas desde el 24 de junio.



Cerca de 18.000 personas perdieron sus casas, pero las autoridades creen que ese número subirá a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron pero que sufrieron daños. El Gobierno informó este fin de semana del comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque ya estima que puedan ser 25.000.

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El presidente del Parlamento anunció el sábado en una conferencia de prensa que la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas "la próxima semana", sin dar más detalles.



¿Cómo ayudar a las víctimas del doblete sísmico que sacudió Venezuela?

Miles de personas siguen viviendo en refugios temporales o permanecen en espacios abiertos por miedo a regresar a sus viviendas, es por eso que sobrevivientes siguen buscando ayudas tras perderlo todo. Durante una entrevista con Noticias Caracol, el líder venezolano Ayrton Monsalve, quien ha acompañado los recorridos por las regiones afectadas, explicó que la ayuda internacional sigue siendo indispensable para atender las necesidades de quienes perdieron sus hogares o resultaron afectados por el desastre.

"La ayuda internacional es de suma importancia para el pueblo venezolano, para los afectados", afirmó Monsalve. Además, destacó los esfuerzos que adelantan organizaciones humanitarias y los medios de comunicación colombianos para recaudar recursos destinados a familias damnificadas. "Es muy bien valorado que esa ayuda pueda ser canalizada para que sea entregada de forma directa a los que la necesitan", indicó.

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Una de las organizaciones que lidera la recolección de ayudas es el Banco de Alimentos de Bogotá, que continúa recibiendo tanto donaciones en dinero como alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad. Según explicó el padre Daniel Saldarriaga, director de la entidad, las ayudas permiten "llegar con productos que para ellos son básicos y productos que están necesitando urgentemente". El Banco de Alimentos también informó que sigue recibiendo:

Alimentos no perecederos.

Productos de higiene personal.

Elementos de aseo.

Colchonetas.

Donaciones entregadas por empresas, instituciones y ciudadanos.

Las ayudas físicas pueden llevarse directamente a la sede del Banco de Alimentos de Bogotá, ubicada en la calle 19A No. 32-50, o entregarse en parroquias de la ciudad, desde donde posteriormente son trasladadas para su clasificación y envío.

Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co