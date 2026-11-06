Papá de Meghan Markle fue detenido por investigación de abuso infantil en Florida

A nivel mundial la noticia de las acusaciones contra Thomas Markle, padre de Meghan Markle, por la supuesta posesión de pornografía infantil ha causado conmoción. Tras revelarse la información, el Daily Mail ha informado este viernes 6 de noviembre que el hombre de 82 años fue arrestado por el FBI en su casa en Florida, Estados Unidos.



¿Qué está pasando con el papá de Meghan Markle?

La noticia de la captura de Thomas Markle se produce tan solo unos días después de que el mismo diario británico alertara a las autoridades federales sobre un supuesto alijo de pornografía infantil encontrado en una bodega que había alquilado cerca de su antigua casa en Rosarito, México. De la misma forma, se informó que las autoridades de Filipinas también estarían preparando un proceso tras encontrar imágenes de abuso infantil en su antigua casa el mes pasado.

Con estas dos graves denuncias, agentes federales irrumpieron en la residencia para ancianos Maravida Senior Living, ubicada en Lakeland, Florida, donde residía actualmente el padre de la esposa del príncipe Harry. Allí fue arrestado bajo el delito de posesión de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés).

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co