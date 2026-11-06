Donald Trump nombra a Stephen Miller, polémico asesor, como jefe de gabinete tras elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la designación del asesor Stephen Miller como jefe de Gabinete, uno de los cargos de mayor rango de la Casa Blanca. "Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la Administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026", dijo Trump en su red Truth Social.



Así las cosas, el asesor del jefe de Estado pasa a reemplazar a Susie Wiles, una figura que acumuló polémicas dentro de los muros de la Casa Blanca, donde generaba mucha resistencia, mientras que Trump insistía en mantenerla en el cargo. Pero las cosas cambiaron después de las elecciones de medio término, marcadas por la victoria de los demócratas.



¿Quién es Stephen Miller y por qué es polémico?

Para el mandatario de los Estados Unidos, Miller es uno de sus hombres de mayor confianza. Pero este asesor es el responsable de haber impulsado e ideado las políticas más duras y controversiales que se conocen de la administración de Donald Trump en sus dos periodos. (Noticias del mundo: El papa León XIV llega a Uruguay para iniciar su gira por Latinoamérica)

En Estados Unidos, el nombre de Miller se asocia a sus proyectos con tinte nacionalista y antimigratorio que ha implementado la administración. El jefe entrante del Gabinete es quien ha impulsado políticas duras contra la población inmigrante; ideó el veto a migrantes provenientes de países de mayoría musulmana, la "tolerancia cero", la separación de familias migrantes en la frontera, deportaciones masivas y el intento de eliminar la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

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Miller sustituye a Susie Wiles, la primera mujer en ocupar este cargo, quien acompaña al presidente desde que este asumió su segundo mandato en enero de 2025 tras haber liderado la estrategia republicana en las elecciones presidenciales de 2024.

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Nacido en 1985 en California, ha sido uno los principales arquitectos de la política migratoria y fronteriza, con medidas como el veto a países de mayoría musulmana y los intentos de acabar con el programa migratorio DACA, creado por el expresidente Barack Obama en 2012. De familia judía y progresista, es considerado una figura clave del nacionalismo dentro del entorno del movimiento MAGA (Make America Great Again).

Estudió ciencias políticas en la Universidad de Duke y empezó su carrera trabajando para la congresista republicana Michele Bachmann y después para el senador Jeff Sessions.



La elección de Miller se produce tres días después de la mayor derrota de los republicanos desde los años setenta en las elecciones de medio mandato, en la que los demócratas han recuperado con holgura la mayoría del Congreso. Pese al revés electoral, Trump ha seguido defendiendo su agenda que ahora refuerza con el nombramiento de uno de sus principales impulsores.



María Paula Rodríguez Rozo

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