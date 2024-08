Serpiente de 3 metros salió del inodoro y mordió a hombre en los testículos

En las últimas horas se dio a conocer el increíble caso de un hombre que fue mordido en los testículos por una serpiente, esto mientras hacía sus necesidades. El insólito hecho ocurrió en Tailandia.

El protagonista de esta historia es Thanat Thangtewanon, quien compartió que luego de sentarse en el inodoro sintió un dolor agudo que le desgarró los testículos.

“Sentí que algo me mordía los testículos. Me dolía mucho, así que metí las manos en el inodoro para ver qué me pasaba. Me sorprendió mucho haber agarrado una serpiente”, comentó.

Tras notar que tenía una serpiente en la mano, “me levanté rápidamente y la saqué. Sentí dolor, un dolor muy fuerte, y había sangre por todas partes, pero lo que más me sorprendió fue encontrar una pitón en el inodoro”.

Impresionante video

Para evitar seguir siendo atacado por el animal, Thanat tomó el cepillo del inodoro y comenzó a golpear la cabeza de la serpiente para que lo soltara.

[AHORA] En Tailandia, se sentó en el inodoro y una serpiente le mordió los testículos. 😱 pic.twitter.com/ryUBySW7Jz — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 21, 2024

Cuando murió el pitón, según el medio Daily Mail, el hombre salió corriendo hacia un centro médico para que lo revisaran y le aplicaran la vacuna contra el tétano.

Por fortuna, los médicos le informaron que no necesitaría puntos de sutura porque la herida no fue lo suficientemente profunda.

“Mis testículos están a salvo ahora. Tengo suerte de que no haya sido una serpiente venenosa. Una cobra me habría matado”, recalcó.

Ahora, cada vez que va al baño, “reviso lo que hay dentro y pongo un cepillo allí para asegurarme”.

