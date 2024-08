En video quedó cómo hombre sobrevivió a feroz ataque de un tiburón: "Fue aterrador"

CJ Lyles es un bombero de 31 años que sufrió un violento ataque de tiburón mientras disfrutaba de las olas en New Smyrna Beach, Florida, Estados Unidos.

La grabación, que se ha vuelto viral en redes sociales, muestra a Lyles con la mano herida y ensangrentada mientras lucha por salir del agua, rodeado por personas que intentan prestarle ayuda.

Lyles, quien estaba en el agua cuando el tiburón lo mordió, describió el ataque como una experiencia aterradora.

"Sentí algo golpear mi mano de repente. Fue aterrador. Sentí dientes afilados, algo de presión, como un vacío", relató el hombre, según información recogida por medios locales.

El hombre se mostró optimista luego del ataque

A pesar del estado crítico en el que se encontraba, tomó la decisión de conducir a su casa antes de buscar atención médica.

Posteriormente, fue trasladado a un hospital cercano donde recibió tratamiento para las lesiones sufridas. Los médicos le diagnosticaron dos tendones desgarrados en su dedo índice y un tendón parcialmente dañado en su dedo medio.

Luego de varios días de tratamiento y recuperación, fue dado de alta y compartió su experiencia a la la prensa local.

Aunque el incidente lo dejó fuera de acción por unas semanas, el bombero se mantiene positivo y está decidido a regresar al surf.

"Es una experiencia desafortunada y rara, pero no voy a dejar que esto me detenga. Es parte del riesgo, pero el surf es mi pasión y no voy a dejar que el miedo me aleje de ello", expresó el hombre.