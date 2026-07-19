Temblor de magnitud 5,1 en el centro de Perú deja al menos un muerto y una decena de heridos

Al menos un fallecido y una decena de heridos dejó en la noche de este sábado un sismo de magnitud 5,1 y una posterior réplica de 3,7 en una zona del centro de Perú, según el primer reporte preliminar de daños difundido por las autoridades, en el que advierten de numerosas estructuras afectadas.

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Por su parte, el Ministerio del Interior de Perú (Mininter) informó que la Subprefectura Distrital de Chongos Bajo confirmó el fallecimiento de una persona, cuya identidad continúa en proceso de identificación. Aunque algunos medios locales han informado que el número de víctimas mortales habría aumentado a cinco, esa cifra no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades hasta el momento.

El primer movimiento telúrico, de magnitud 5,1 se registró a las 21.24 horas (2.24 GMT del domingo), con epicentro ubicado a 7 kilómetros al sur de la ciudad de Chupaca, situada en la andina región de Junín, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).



El temblor se originó a una profundidad de 24 kilómetros bajo la superficie terrestre y alcanzó una intensidad moderada en Chupaca. Apenas diecisiete minutos después hubo una réplica de magnitud 3,7, con un epicentro a 14 kilómetros al sur de Chupaca y a una profundidad de 18 kilómetros, con una intensidad leve.



Sismo de magnitud 5,1 provocó cinco fallecidos y múltiples heridos en Perú



El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Luis Enrique Vásquez Guerrero, brindó un balance a Exitosa sobre el fuerte sismo ocurrido la noche del 18 de julio, con epicentro en la provincia… pic.twitter.com/42zmPBtrLP — NotiExpresColor (@NotiExpressColo) July 19, 2026

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La mayor parte de los daños se concentran en el distrito de Chongos Bajo, donde se registró el fallecido, aún sin que las autoridades hayan podido confirmar su identidad.

Los diez heridos fueron reportados por el Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, situado en la ciudad de Huancayo, capital de Junín, que registra daños en sus dependencias.

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También reporta daños el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen, también en Huancayo, con fisuras en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de la especialidad de pediatría.

Asimismo, se ha desplomado la cruz del Cani Cruz de Chongos Alto, un monumento religioso de piedra, y derrumbes en el Antiguo Convento de 'Santiago de León'.

Tras el sismo se registraron interrupciones del servicio eléctrico en diversos distritos (municipios) de la zona afectada, mientras que, de acuerdo con las evaluaciones preliminares, no ha habido afectaciones a carreteras de la Red Vial Nacional, reportó el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Perú está ubicado en una zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica del planeta.

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AGENCIA EFE