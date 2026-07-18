Partido Liberal informa su apoyo a Alfredo Deluque para presidencia del Senado: así van los votos

Tras varios días de expectativa por la posición del Partido Liberal frente a la presidencia del Senado de la próxima legislatura, la bancada anunció este sábado que apoya a Alfredo Deluque. En total se suman 13 votos para el senador del Partido de la U, que lleva la delantera frente a Honorio Henríquez, del Centro Democrático, el otro congresista opcionado para ocupar este rol durante el periodo 2026-2027, que empieza el próximo lunes 20 de julio.

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"Esta decisión responde al compromiso de la bancada con la estabilidad institucional, el fortalecimiento del diálogo democrático, el respeto por las instituciones y la defensa de los principios democráticos", indicó el partido. Así las cosas, si se respetan los anuncios de cada colectividad, Deluque tendría 52 votos de un total de 103, contando con los apoyos del Partido Conservador, Alianza Verde, Partido de La U, Cambio Radical, Salvación Nacional y Aico-Mais.



¿Quién es Alfredo Deluque?

Deluque es abogado especialista en Derecho de las Telecomunicaciones y Magister en Derecho Económico con Énfasis en Derecho Económico Internacional, Comercio, Transacciones e Inversión de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido asesor de magistrado en el Consejo de Estado y ha trabajado en el sector de las telecomunicaciones, como Presidente del Gremio de Televisión por suscripción y Satelital de Colombia y Gerente Regulatorio para asuntos de televisión por suscripción en Telmex Colombia.

En el 2010 fue elegido como Representante a la Cámara por el Departamento de la Guajira, completando tres periodos consecutivos en dicho cargo. Una vez ingresó a dicha célula legislativa, como miembro del partido de la U, fungió como copresidente del Partido y vocero de la Bancada ante la Mesa Directiva de la corporación. Fue Presidente de la Cámara de Representantes en el periodo legislativo 2015-2016, perteneció a la Comisión Primera Constitucional Permanente y asumió la presidencia de dicha comisión el pasado 22 de Julio, para la legislatura 2020-2021. En el 2022 fue elegido senador de la República con más de 79.000 votos, una elección que le permitió al departamento de La Guajira volver a tener representación propia en el Senado después de 12 años.



¿Qué papel tiene el presidente del Senado?

Según expertos consultados por Noticias Caracol, el presidente del Senado de la República es una figura clave por tratarse de la máxima autoridad en el legislativo. "El presidente del Senado funge al mismo tiempo, simbólicamente, como el presidente del Congreso de la República. El presidente del Senado es el segundo cargo político más importante de un sistema democrático después del presidente de Gobierno o el jefe de Gobierno, que al mismo tiempo es Jefe de Estado", aseguró el analista político Fernando Giraldo.



"Para los senadores de la República es clave saber quién es el primer presidente del Senado. No solamente porque es importante, sino porque manejan la agenda y porque es un reconocimiento muy interesante para ellos como como senadores", dijo la analista María Margarita Zuleta. Es por esta razón que, para el presidente electo Abelardo de la Espriella, según expertos, es importante tener a un aliado en este rol, y más en lo que será su primer año de gobierno.



LAURA VALENTINA MERCADO

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