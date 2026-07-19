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Noticias Caracol  / MUNDO  / "Es difícil apostar contra Messi": Trump al llegar al estadio para la final Argentina vs. España

"Es difícil apostar contra Messi": Trump al llegar al estadio para la final Argentina vs. España

El helicóptero de Trump aterrizó junto al estadio mientras largas filas de espectadores esperaban para entrar al recinto a través de controles de seguridad reforzados.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de jul, 2026
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Melania Trump y Donald Trump
Melania Trump y Donald Trump
AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó al estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde se disputa este domingo la final de la Copa Mundial entre Argentina y España, y dijo que aunque no tiene favoritos "es difícil apostar contra Messi". "El presidente de Argentina es buen amigo mío, ha hecho un gran trabajo. Pero lo que puedo decir es que es difícil apostar contra (Lionel) Messi", dijo Trump poco antes del partido a Fox Sports. "No voy a elegir favoritos. Solo se que no apostaría contra Messi. Es grande", añadió el mandatario. Durante el partido Trump estuvo en un lugar central en la tribuna de autoridades junto al presidente de la FIFA, Giani Infantino, el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Canadá, Mark Carney. Trump llegóal estadio en su helicóptero, que aterrizó junto al estadio mientras largas filas de espectadores esperaban para entrar al recinto a través de controles de seguridad reforzados.

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