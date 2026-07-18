Niña de 11 años que fue secuestrada y abusada por grupo de hombres: la arrojaron a un estanque viva

Una niña salió el sábado de su casa para ir a la fiesta de cumpleaños de su amiga en India. Nunca volvió a casa, porque fue víctima de una brutal agresión sexual y fue arrojada a un cuerpo de agua aún estando viva. Al parecer, un grupo de hombres estarían detrás de este repudiable crimen. Su caso ha causado enorme conmoción en su país, protestas y que se ponga en tela de discusión la violencia sexual que hay en este lado del mundo. En el marco de las manifestaciones, murió quien sería el principal sospechoso de este aberrante caso.

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El caso ocurrió en Baruipur, en el estado de Bengala Occidental. Según medios locales, la niña tan solo tenía 11 o 12 años de edad. Su familia había denunciado la desaparición de la menor el día sábado, pero la búsqueda concluyó al siguiente día cuando el cuerpo de la pequeña fue encontrado en un estanque. El caso se hizo viral en el país, pues la comunidad registró el momento del hallazgo del cuerpo de la menor, que fue identificada como Rimi Khatun.

Las autoridades investigan este caso, pero varios medios locales y agencias relatan que la menor habría sido seucestrada, agredida sexualmente y metida dentro de un saco por este grupo de hombres que aún faltan por ser procesados por la justicia. La niña habría seguido con vida cuando estas personas la arrojaron a un estanque.



Las versiones varían entre los medios de comunicación sobre lo que ocurrió con uno de los principales sospechosos, que falleció. Y es que al conocerse el hecho, parte de la comunidad protagonizó una protesta que se convirtió en una turba furiosa que causó desmanes en las calles. Medios como CCN señalan que el presunto autor del crimen, identificado como Prabhas Mondal, falleció tras ser golpeado por la comunidad. El Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro indio, Narendra Modi, por otra parte asegura que el sujeto murió en un enfrentamiento de la policía durante la reconstrucción de los hechos en el lugar del crimen.



El partido precisó que, según el superintendente de Policía de Baruipur, el acusado intentó arrebatar el arma a uno de los agentes y abrió fuego, lo que obligó a la policía a responder al ataque. Posteriormente, fue trasladado al hospital, donde se certificó su muerte. Según la investigación preliminar recogida por medios locales, Prabhas Mondal presuntamente secuestró a la niña y la agredió sexualmente antes de arrojarla a un estanque, lugar donde fue hallado el cuerpo el pasado domingo. Además del principal acusado, hay tres personas arrestadas en relación con el crimen.

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El suceso ha suscitado críticas por parte de la oposición, que recordó que no es el primer caso en el que las fuerzas de seguridad matan a un acusado bajo custodia. "¡El acusado de violación y asesinato de Baruipur, Prabhash Mondal, asesinado en un tiroteo! ¿Qué está pasando con la Policía de Bengala Occidental? El BJP no es un gobierno. Esta es la ley de la selva", criticó una diputada opositora, Mahua Moitra, en X.

Según estadísticas de la Oficina Nacional de Registros Delictivos, en India se registran más de 80 violaciones al día.

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María Paula Rodríguez Rozo

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