Impresionantes imágenes del eclipse solar desde aviones: así las captaron pilotos

El eclipse solar total de este 12 de agosto dejó imágenes que dieron la vuelta al mundo, pero algunas de las más impactantes no fueron captadas desde tierra firme. A más de 10.000 metros de altura, pilotos, tripulantes y pasajeros de varios vuelos tuvieron una vista privilegiada del fenómeno astronómico, observando cómo la Luna cubría por completo al Sol y proyectaba su sombra sobre distintas regiones del planeta.

Mientras millones de personas seguían el eclipse desde España, Islandia, Groenlandia y otras zonas ubicadas en la franja de totalidad, quienes se encontraban a bordo de aeronaves pudieron presenciar una perspectiva completamente diferente. Desde las ventanillas era posible ver cómo la iluminación del paisaje cambiaba de forma gradual hasta generar una oscuridad inusual en pleno día.



Pilotos registran el eclipse solar total desde las alturas: vea el video

Los videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que la Luna avanza frente al disco solar y reduce progresivamente la luz. En cuestión de minutos, la claridad característica de la tarde da paso a un ambiente más oscuro, creando una escena poco común para quienes viajaban a miles de metros de altura.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la posibilidad de observar la sombra del eclipse desplazándose sobre la superficie terrestre. Esta imagen es difícil de apreciar desde el suelo, pero desde un avión se convierte en una experiencia excepcional, ya que permite observar cómo el fenómeno avanza sobre extensas áreas del territorio.



✈️ Eclipse solar vista desde la cabina de un avión a reacción 😳 pic.twitter.com/flut8RNcs9 — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) August 12, 2026

Publicidad

El eclipse total ocurrió cuando la Luna se ubicó exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando de manera temporal la luz solar. En los puntos situados dentro de la trayectoria de totalidad, el Sol quedó oculto por completo durante unos minutos, permitiendo observar la corona solar, una capa externa de la atmósfera del astro que normalmente permanece invisible por el intenso brillo solar.

Para muchos expertos y aficionados a la astronomía, observar un eclipse desde un avión ofrece ventajas importantes. Al volar por encima de gran parte de las nubes, las probabilidades de obtener una visión despejada del fenómeno aumentan considerablemente. Además, la altitud permite una perspectiva más amplia del entorno y de los cambios en la iluminación provocados por el paso de la sombra lunar.

Publicidad

Algunas aerolíneas incluso prepararon operaciones especiales para aprovechar el evento astronómico. Entre ellas destacó un vuelo diseñado específicamente para seguir la trayectoria del eclipse y brindar a los pasajeros una observación privilegiada desde el aire. A bordo viajaron especialistas y aficionados que aprovecharon la oportunidad para registrar imágenes y realizar observaciones científicas durante la fase de totalidad.

¡Volamos hacia el eclipse! 🌘✈️



Acompaña a nuestro vuelo IB1473 en este viaje tan especial para acercarte al eclipse estés donde estés con el nuevo wifi de @Starlink.



Puedes seguirlo en directo aquí. https://t.co/W49Y9CK7hZ — Iberia (@Iberia) August 12, 2026

Las grabaciones también muestran otro detalle llamativo: el regreso gradual de la luz. Una vez la Luna continuó su recorrido, el entorno comenzó a iluminarse nuevamente hasta recuperar las condiciones habituales. Ese contraste entre oscuridad y claridad fue uno de los momentos más espectaculares captados por las cámaras instaladas en distintas aeronaves.

Más allá de las impresionantes imágenes obtenidas desde el aire, el eclipse de este 12 de agosto fue considerado uno de los eventos astronómicos más importantes de los últimos años. La franja de totalidad atravesó regiones de Groenlandia, Islandia, el Atlántico Norte, España y una pequeña parte de Portugal, atrayendo a miles de observadores, científicos y turistas interesados en presenciar un fenómeno que no ocurre con frecuencia en los mismos lugares.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL