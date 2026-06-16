Terremoto en Indonesia de 6,7 deja ocho heridos: “El techo entero hacía ruido”

Un terremoto en Indonesia de magnitud 6,7 y poca profundidad sacudió el centro del país el martes 16 de junio, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El temblor se produjo al este-sureste de Palu, en la provincia de Sulawesi Central, a las 10:27 de la mañana.

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Según la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, el terremoto se sintió con bastante intensidad en Palu y Sigi, pero no representó una amenaza de tsunami. (Lea también: Videos captaron momentos de terror durante erupción de volcán que dejó varios turistas muertos)



Decenas de réplicas en Indonesia

Nurhaidar, residente de Palu, quien, como muchos indonesios, solo tiene un nombre, estaba cocinando en su cocina cuando sintió el terremoto. "De repente, fue como una sacudida y luego toda la casa pareció temblar. El techo entero hacía ruido, como si estuviera a punto de derrumbarse", dijo el hombre de 42 años a la AFP.

"Me apresuré a evacuar con todos los niños y, aunque estuvimos desorientados y confundidos por un momento, logramos salir", añadió.



La Oficina Geológica de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el temblor 47 kilómetros al sureste de la ciudad de Palu, habitada por unas 390.000 personas, mientras que el hipocentro fue ubicado a 10 kilómetros de profundidad. El sismo fue registrado en una zona montañosa del interior de la isla por lo que no activó la alerta de tsunami.



Dos personas resultaron heridas graves, con fracturas de huesos y golpes en la cabeza, en la pedanía de Kamarora, mientras otras seis resultaron heridas leves, apuntó en un comunicado la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (BASARNAS).

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Los tejados, paredes y ventanas de algunos edificios se derrumbaron por el movimiento telúrico, que provocó además que algunos centros sanitarios atendieran a los pacientes fuera del edificio como medida de precaución ante posibles réplicas.

Al temblor inicial, registrado a las 11:27 hora local (3:27 GMT) y que duró entre 4 y 6 segundos, le han seguido más de una decena de réplicas, de hasta magnitud 5,2, recoge la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB).

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Indonesia, un vasto archipiélago en el sudeste asiático, sufre frecuentes terremotos debido a su ubicación en el Anillo de Fuego del Pacífico y que cada año se registran unos 7.000 movimientos, la mayoría moderados. El arco de intensa actividad sísmica, donde chocan las placas tectónicas, se extiende desde Japón a través del sudeste asiático y por toda la cuenca del Pacífico.

En 2018, más de 4.300 personas perdieron la vida y unas 670 quedaron desaparecidas por un terremoto de magnitud 7,5 situado a unos 77 kilómetros de Palu que provocó un tsunami y la licuefacción del suelo en zonas de interior que engulló varias poblaciones de Célebes.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP