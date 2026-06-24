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Noticias Caracol  / MUNDO  / Terremoto en Venezuela: Estados Unidos emite advertencia de tsunami en Puerto Rico e Islas Vírgenes

Terremoto en Venezuela: Estados Unidos emite advertencia de tsunami en Puerto Rico e Islas Vírgenes

El sismo ocurrió a las 5:04 p. m., hora local, y se sintió en extensas áreas de Venezuela, Colombia y otras zonas del Caribe.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Terremoto en Venezuela: Estados Unidos emite advertencia para Puerto Rico e Islas Vírgenes
Afectaciones del temblor en Venezuela -
AFP

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió este miércoles una advertencia para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, tras un sismo de magnitud 7,1 registrado frente a las costas de Venezuela.

El aviso se emitió a las 18:40, hora local, para ambos territorios.

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El movimiento telúrico, localizado en el noroeste de Montalbán, en el centro del país, se sintió en gran parte de Venezuela, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Así fue el terremoto en Venezuela

El epicentro se ubicó a aproximadamente 300 kilómetros al este de Caracas, capital venezolana, específicamente en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central.

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De acuerdo con el USGS, el sismo tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, lo que lo clasifica como superficial.

En Caracas, numerosos ciudadanos salieron a las calles para resguardarse durante el fuerte temblor, mientras que en redes sociales comenzaron a difundirse imágenes de viviendas donde el sacudón provocó la caída de diversos objetos.

El último evento de magnitud similar registrado en Venezuela ocurrió en 2018, cuando un sismo de 7,3 en el estado Sucre impactó al menos a diez países, entre ellos Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE

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