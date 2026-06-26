En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TERREMOTOS EN VENEZUELA
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
CLAN DEL GOLFO
NATALIA VILLALBA
MUNDIAL 2026

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Terremotos Venezuela: presidenta (e) Delcy Rodríguez habló con Donald Trump y EE. UU. ratifica apoyo

Terremotos Venezuela: presidenta (e) Delcy Rodríguez habló con Donald Trump y EE. UU. ratifica apoyo

Varios países han anunciado el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos EE. UU., donde el Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado.

Por: EFE
Actualizado: 26 de jun, 2026
Comparta en:
Delcy Rodríguez en la zona de terremotos.
Delcy Rodríguez en la zona de terremotos.
AFP

La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, informó este viernes que conversó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras los dos terremotos de este miércoles. "Recibí una llamada del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, quienes ratificaron el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos en este momento difícil para Venezuela", escribió Rodríguez en sus redes sociales.

Varios países han anunciado el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos EE.UU., donde el Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en La Guaira y que sirve a Caracas, fue clausurado temporalmente debido a los daños. Al país llegó el mayor general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Kevin J. Jarrard, informó la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero en Caracas, el Gobierno de Venezuela ha mostrado apertura en las relaciones con el país norteamericano y ha recibido a altas autoridades estadounidenses.

Últimas Noticias

Historia del señor que espera con su mamá
MUNDO

La desgarradora historia de un hombre que espera junto al cuerpo de su madre en La Guaira por ayuda

Sobreviviente terremoto
MUNDO

El duro relato de sobreviviente de terremotos en Venezuela que perdió a su hermana en La Guaira

Delcy Rodríguez ha llamado "socio y amigo" a Trump y ha asegurado que Caracas y Washington están abriendo "una nueva agenda de cooperación" bilateral, por la cual pidió el cese de las sanciones de EE.UU. contra Venezuela.

Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile y Colombia llegaron en las últimas horas a Venezuela para apoyar en las labores de rescate de víctimas y atención de los afectados.

Al menos 920 muertos y 3.360 heridos han sido reportados por las autoridades de Venezuela a casi 48 horas de dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron principalmente a Caracas y al estado cercano La Guaira.

Publicidad

De igual forma, el Gobierno contabiliza 172 personas atrapadas en edificaciones y 3.007 damnificados.

Al margen de la movilización anunciada por el Gobierno, miles de civiles venezolanos participan de forma voluntaria en labores de rescate en las edificaciones afectadas, también han organizado recolecciones de insumos y traslados de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira.

Publicidad

EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Venezuela

Noticias de Venezuela

Delcy Rodríguez

Terremotos

Publicidad

Publicidad

Publicidad