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Noticias Caracol  / MUNDO  / Tiroteo en centro de menores en Alemania deja al menos seis muertos; hay dos capturados

Tiroteo en centro de menores en Alemania deja al menos seis muertos; hay dos capturados

Las autoridades alemanas investigan un tiroteo ocurrido este lunes en un centro de menores de la ciudad de Stade, en Baja Sajonia. La Policía confirmó la detención de dos sospechosos.

Por: EFE
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Tiroteo en centro de menores en Alemania deja al menos cinco muertos; hay dos personas detenidas
Captura de pantalla

Un tiroteo en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, provocó este lunes al menos seis muertos y varios heridos en un centro de menores, según informó la Policía, que añadió que dos personas han sido detenidas.

Los hechos se produjeron pasado el mediodía en un "centro de ayuda a menores" en una zona residencial de la localidad, comunicó la Policía de Stade a través de su canal de Whatsapp.

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"Según las informaciones actuales, cinco personas fueron heridas de forma fatal y otras personas sufrieron lesiones", indicó el breve comunicado.

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"En el marco de las medidas de búsqueda y operativas que fueron adoptadas de inmediato, se logró detener a dos personas sospechosas, entre ellas el presunto tirador", agregó la institución, que señaló que las pesquisas para esclarecer lo sucedido aún continúan, pero que ya no existe riesgo para la población.

Con anterioridad, a través del mismo canal se había informado de un "gran operativo policial" en la calle Dankerstrasse de Stade y se había conminado a la población a "abandonar o evitar" la zona por seguridad.

Varios medios de comunicación, entre ellos la cadena pública regional NDR y la privada NTV habían adelantado que cinco personas habían muerto en un tiroteo y que el presunto agresor había sido detenido.

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Se desconoce por el momento la edad de los muertos, pero según el tabloide Bild todos ellos son adultos.

Según informaciones públicamente accesibles en internet, en la calle Dankerstrasse existe un centro de acogida para mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y niños menores de seis años.

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Stade es una localidad de aproximadamente 50.000 habitantes situada en la región de Baja Sajonia.

En este momento las autoridades hace presencia en el lugar y se espera que más adelante haya más información que indique los motivos detras de este ataque.

AGENCIA EFE

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