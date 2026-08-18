EE. UU. planea que ataques en Latinoamérica contra narcotraficantes ahora sean terrestres

Estados Unidos planea atacar "en tierra" a narcotraficantes en Latinoamérica, como ya lo hace en aguas internacionales contra presuntas embarcaciones para el contrabando de drogas, dijo el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que asistió a los ejercicios 'Panamax 2026', unas maniobras militares multinacionales celebradas en el país centroamericano para proteger el Canal, y en el que se hizo un simulacro de interceptación a una lancha. A este evento anual asisten una veintena de países.

Es de recordar que el gobierno de Donald Trump lanzó en septiembre de 2025 una campaña de bombardeos aéreos contra presuntas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el océano Pacífico oriental, que hasta la fecha ha dejado al menos 215 muertos. (Lea también: De la Espriella habla con Trump y pide suspender temporalmente aranceles a Colombia por terremoto)



¿Cómo serían las operaciones terrestres contra narcotraficantes?

Los planes de operaciones antidrogas terrestres se enmarcan en los esfuerzos de una alianza de 19 países liderada por Trump, pero podrán ampliarse a "donde quiera" que operen grupos del narcotráfico, dijo el secretario de Defensa estadounidense a periodistas que lo acompañaron en Panamá. Sostuvo que, a corto plazo, Estados Unidos espera desplegar junto a sus aliados una "capacidad operativa como la que vieron con los ataques a las lanchas de droga" en el Caribe y el Pacífico. Será "el mismo efecto en tierra, y por eso estamos trabajando con Ecuador, Colombia, con socios para llevar la lucha a los DTO (organizaciones designadas terroristas) en tierra", afirmó Hegseth en un lugar de la selva panameña no identificado.

"Donde quiera que trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios, (esas organizaciones) son un objetivo, igual que ISIS (acrónimo en inglés del grupo Estado Islámico) o Al Qaida", añadió el secretario vestido con camiseta verde oliva y rodeado de militares. La Coalición Anticarteles de las Américas reúne a países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú, con gobiernos de derecha. Precisamente sobre Colombia, afirmó que en una reunión que el presidente Abelardo de la Espriella, este autorizó "operaciones militares conjuntas" con EE. UU. para combatir el narcoterrorismo. (Lea también: ¿Qué significa que Colombia se sume al 'Escudo de las Américas' de EE. UU. y permita operativos?)



Hegseth subrayó que su advertencia a los carteles va "en serio", "desde aquí abajo, en el tráfico de cocaína, hasta el fentanilo en las plazas de México", además de los remanentes de las guerrillas colombianas, que definió como "objetivos legítimos". El país azteca, donde operan poderosas organizaciones criminales, no forma parte de la alianza.



El secretario de Guerra defendió la letalidad de los ataques contra las supuestas narcolanchas, que según juristas y organizaciones de derechos humanos pueden constituir ejecuciones extrajudiciales. "No vamos a pasarlos por un proceso judicial donde sabemos que serán liberados. Vamos a destruir estas redes con todas las capacidades del gobierno estadounidense", amenazó.

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*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL