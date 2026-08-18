Vuelve a temblar en Granada, España: segundo terremoto en dos días fue de 4,7

Un terremoto de magnitud 4,7 y con epicentro en la localidad de Gójar, en Granada, así como sus cuatro réplicas, ha obligado a desalojar de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba del monumento de la Alhambra de Granada, uno de los más visitados en España. Según han informado a EFE fuentes del monumento, un equipo está analizando la situación de manera continuada y ha decidido de momento suspender las visitas y desalojar estos espacios. (Lea también: Fotos | Casa en Venezuela colapsó tras lluvias y terremoto de 4,0 que tuvo como epicentro La Guaira)

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró en la mañana del martes 18 de agosto, a las 10:37 de la mañana, el terremoto de magnitud 4,7, con epicentro en Gójar, y posteriormente se produjeron cuatro réplicas, una de ellas con intensidad 4 a las 10:53 horas. El IGN ha contabilizado también un terremoto de 2,9 con epicentro en Padul, otro de 2,8 con epicentro en Alhendín y uno más, esta vez de 2,6, en Las Gabias.

La intensidad del primer temblor y sus réplicas ha provocado que salte la alerta de seísmos de Google en numerosos teléfonos.



El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido "máxima prudencia" ante los terremotos que se han vuelto a registrar este martes en el área metropolitana de Granada. "Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor", ha indicado el presidente andaluz a través de su cuenta de la red social X.



De momento, el Metro de Granada ha anunciado que reduce la velocidad de circulación a 30 kilómetros por hora mientras la Policía Local de Granada ha pedido calma a la población, seguir medidas de autoprotección y no permanecer junto a edificios por el riesgo de caída de elementos.



Heridos y daños tras el terremoto en Granada

Tres personas resultaron levemente heridas, entre ellas una niña trasladada al hospital, indicó Antonio Sanz, responsable de emergencias de la región de Andalucía, donde se encuentra Granada. Los servicios de emergencia señalaron haber recibido más de 500 llamadas para informar de grietas, caídas de escombros y otros incidentes, incluidas una docena de solicitudes de asistencia médica, principalmente por ataques de ansiedad.

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Videos publicados en las redes sociales mostraban escombros esparcidos por las calles y algunos daños en vehículos en la ciudad turística. "Se cayó todo, fue espantoso", escribió en X Cristina Ruiz López, que trabaja en un laboratorio y se encontraba dentro de un supermercado cuando se produjo el terremoto.

🔴🇪🇸 Así fue el temblor en Granada



Cámaras de seguridad captaron el momento en que un sismo de magnitud 4.8 sacudió la ciudad del sur de España 😨🌍#Video: @Paxlex1 vía Storyful pic.twitter.com/ML228m8WEs — El Universal (@El_Universal_Mx) August 18, 2026

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El ayuntamiento de Granada ordenó el cierre de todos los edificios municipales, excepto aquellos que prestan servicios esenciales y de emergencia. La alcaldesa Marifrán Carazo instó a la población a quedarse en casa "y evitar, sobre todo si se produce alguna repetición, salir y situarse en la línea de los edificios".

Este temblor se produce después de que otro de magnitud 5,0 despertara a los vecinos de Granada en la madrugada del sábado 15 de agosto. En ese momento no se reportaron heridos, aunque sí daños en edificios. (Lea también: Terremoto de magnitud 5,7 se registró en México durante la madrugada de este 18 de agosto)

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL