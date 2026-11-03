¿Quién era la niñera colombiana que murió en accidente de jet privado en Florida, EE. UU.?

Abelardo de la Espriella confirmó este martes que la niñera de la familia que murió en el trágico accidente aéreo de un jet ejecutivo en Florida, Estados Unidos, que dejó nueve víctimas fatales, se trató de una ciudadana colombiana, quien fue identificada como Ana María Ramírez Cetina, de 23 años.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado señaló que “con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de nuestra compatriota Ana María Ramírez Cetina, víctima del trágico accidente ocurrido en Florida, Estados Unidos. Su partida prematura nos llena de tristeza. A su familia, amigos y seres queridos les envío un abrazo de corazón y toda mi solidaridad en este difícil momento. Que Dios les conceda la fortaleza y el consuelo necesarios para afrontar esta irreparable pérdida. Paz en su tumba”.



Identidad de los muertos en accidente de avión en Florida

Las víctimas mortales de este accidente aéreo fueron identificadas como Adam Robinson, de 45 años; su esposa, Helen Sharp, de 40; sus hijos, Emma, de 2 años, y Charlie, de 4; la niñera de los menores, Anita María Ramírez; y otra pareja conformada por Rachael Reed y Charmi Fehr.

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Asimismo, fallecieron Jeffrey Gregory, capitán de la aeronave, y Nathalia Filgueiras, de origen brasilero y quien se desempeñaba como copiloto del vuelo.



"Nos mostró un legado de amor": familia de víctimas de accidente aéreo sobre colombiana

La familia de Adam Robinson y sus hijos se pronunció a través de un comunicado y se refirió a la ciudadana colombiana muerta en el accidente. Anthony Robinson escribió que “Anita María cuidó de Emma y Charlie con ternura y devoción, y ella era verdaderamente parte de la familia. Nos mostró un legado de amor incondicional y devoción”.



Además, la familia se refirió al resto de las víctimas: “Un comunicado conjunto de las familias de Adam Robinson, Helen Sharp, Emma y Charlie, Rachael Reed, Charmi Fehr y Anita Maria Cetina: Con el corazón roto, nuestras familias compartieron que Adam y Helen, sus hijos Emma y Charlie, Rachael y Charmi, y Anita Maria Cetina estuvieron entre los que se perdió en el vuelo que cayó cerca de Greenacres, Florida, el 1 de noviembre. Adam y Helen eran padres devotos, y Emma, 4, y Charlie, 2, eran la luz de sus vidas. Adam y Helen fueron el amor que durará para siempre. Su calidez, generosidad y talento para hacer que la gente se sienta bienvenido tocaron muchas vidas. Su pérdida será profundamente sentida por todos aquellos que los amaban y que amaban a ellos”.



Agrego que Agregó la comunicación que “Charmi y Rachel estaban llenas de alegría y aventura. Amaban intensamente a sus seres queridos, de manera completa y sin dudarlo. Desde el momento en que se conocieron, estaban unidas en el camino de la vida que construyeron. Son profundamente amadas, y los extrañaremos sin fin. Estamos profundamente agradecidos con los primeros respondientes, investigadores y la comunidad de Palm Beach County por su cuidado, y con todos aquellos que se han puesto en contacto con nosotros con amor. Nuestros corazones están con las familias de los pilotos, que están enlutados junto a nosotros. Pedimos privacidad mientras lamentamos. Los detalles sobre las ceremonias conmemorativas se compartirán una vez que se hagan los arreglos”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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