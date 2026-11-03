Alerta en Europa tras amenazas de bomba a varios aviones: 7 aeronaves aterrizaron de emergencia

Al menos siete vuelos comerciales que sobrevolaban Europa recibieron amenazas de bomba este martes 3 de noviembre de 2026, según informó El País, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad y realizar aterrizajes de emergencia en distintos aeropuertos. Las aeronaves llegaron sin incidentes y, tras las inspecciones de las autoridades, no se encontraron explosivos. Por ahora, se desconoce si los episodios están relacionados.



Los incidentes se registraron en España, Polonia, Italia y Bulgaria, con vuelos procedentes de Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Portugal e Italia. Las alertas movilizaron a los organismos de seguridad y, en algunos casos, provocaron cierres temporales de pistas y aeropuertos.

Uno de los casos ocurrió en España, donde un avión de Ryanair que cubría la ruta entre Mánchester (Reino Unido) y Murcia recibió una amenaza de bomba durante el trayecto. La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia a las 10:50 de la mañana hora local.

Tras su llegada, se activó un dispositivo de seguridad en el que participaron agentes de la Policía Nacional, servicios de emergencia y especialistas de los Técnicos en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax). El delegado del Gobierno en la región, Francisco Lucas, informó que la inspección no encontró explosivos y que la amenaza fue descartada.

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En el avión viajaban 114 pasajeros y siete tripulantes, quienes desembarcaron y fueron sometidos a los controles correspondientes.



Amenazas de bomba en Polonia, Italia y Bulgaria

Polonia también registró alertas relacionadas con dos vuelos que tenían previsto aterrizar en Varsovia. Uno procedía de Londres y era operado por la aerolínea LOT, mientras que el otro había despegado de Copenhague y pertenecía a Scandinavian Airlines (SAS).



El vuelo de LOT fue desviado al aeropuerto de Modlin, ubicado a 36 kilómetros de la capital polaca, mientras que el de SAS aterrizó en el aeropuerto Varsovia-Chopin. Las autoridades inspeccionaron ambas aeronaves y no encontraron artefactos explosivos.



En Modlin, las operaciones estuvieron suspendidas temporalmente y se reanudaron menos de dos horas después de recibirse la alerta. En Chopin, una de las pistas permaneció cerrada durante las labores de seguridad, aunque el aeropuerto continuó funcionando.

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Por otra parte, dos aviones de Ryanair que viajaban desde Dublín y Lisboa hacia Roma también recibieron amenazas. Uno de ellos fue escoltado por las Fuerzas Aéreas italianas hasta su aterrizaje en el aeropuerto de Fiumicino. Las autoridades revisaron las aeronaves, los equipajes y a los pasajeros sin encontrar explosivos.

En Bulgaria se reportaron amenazas contra dos vuelos con destino a Sofía. Uno de ellos, operado por Wizz Air, procedía de Bérgamo y transportaba 176 pasajeros; el otro, de Ryanair, había despegado de Dublín con 185 personas a bordo. Ambos aterrizaron sin inconvenientes y fueron sometidos a inspecciones que descartaron la presencia de explosivos.

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Investigan las amenazas y refuerzan la seguridad

El secretario jefe del Ministerio del Interior de Bulgaria, Lyubomir Nikolov, señaló que, por el momento, no existen indicios que permitan considerar los episodios como un intento de atentado terrorista. También informó que se reforzaron las medidas de seguridad.

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El funcionario agregó que durante este martes se recibieron amenazas de bomba contra instituciones de distintas ciudades búlgaras, entre ellas escuelas, tribunales y oficinas municipales.

Estos hechos se producen un día después de que otro avión de Wizz Air, procedente de Londres y con destino a Sofía, tuviera que desviarse al aeropuerto de Budapest, en Hungría, tras recibir una amenaza durante el vuelo. La aeronave fue escoltada por un caza de las Fuerzas Aéreas húngaras y, después de las revisiones correspondientes, pudo continuar su trayecto.

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Afortunadamente, hasta el momento, ninguna de las inspecciones realizadas ha confirmado la presencia de explosivos en los aviones afectados.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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