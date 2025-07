Tragedia en parque acuático de Croacia: bebé murió tras caer de los brazos de su padre

Una niña alemana de tan solo 21 meses de nacida falleció el pasado martes 22 de julio en el parque acuático Aquagan Lopar, ubicado en la isla de Rab, Croacia, luego de caer de los brazos de su padre mientras descendían por un tobogán. La menor cayó desde una altura aproximada de 3,5 metros (11 pies) y se golpeó fuertemente contra una superficie de concreto.

Según informaron medios locales como 24 Sata y Jutarnji List, el accidente ocurrió en horas de la tarde. La familia de la víctima no ha sido identificada públicamente. Testigos reportaron que el padre, tras el impacto, gritaba desconsolado junto a su hija: “No me pregunten nada... ¡mi hija se está muriendo!”.

La menor fue trasladada en helicóptero al Hospital Clínico de Rijeka, donde lamentablemente falleció a la mañana siguiente debido a las graves lesiones que sufrió, entre ellas traumatismo craneoencefálico y daños severos en órganos internos.

La policía local confirmó el fallecimiento de una menor alemana en un comunicado emitido el miércoles 23 de julio, y señaló que las autoridades ya iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

El propietario del parque acuático, Josip Ivanić, expresó su conmoción por lo sucedido y aseguró que en más de tres décadas al frente del lugar nunca había ocurrido algo similar. “Es una tragedia para nosotros, para la familia, para todos”, afirmó.

Mientras continúan las averiguaciones, el caso ha generado debate en el país sobre la seguridad de los parques acuáticos y la necesidad de reforzar las normas en atracciones destinadas a menores de edad.

