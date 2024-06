Trifulca en Parlamento de Italia: diputado fue agredido y evacuado en silla de ruedas

Polémica se ha desatado en Italia después de una violenta trifulca en el Parlamento en la que diputados de los partidos ultraderechistas Liga y Hermanos de Italia agredieron a un parlamentario del Movimiento 5 Estrellas.

"Vergüenza", lamentaron desde la bancada de la oposición algunos diputados que presenciaron la escena, según informa este jueves el diario Corriere della Sera, en medio del malestar después de lo sucedido en la Cámara parlamentaria.

"Caí al suelo después de un puñetazo y recibí muchas patadas", lamentó en una entrevista con el canal de televisión La7 el diputado agredido, Leonardo Donno, que tuvo que recibir atención médica.

La violencia se desencadenó después de que el parlamentario del grupo populista Movimiento 5 Estrellas se acercara con una bandera italiana al ministro de Asuntos Regionales, Roberto Calderoli, para protestar contra un controvertido proyecto de ley que se debatía. Esto generó una disputa con Calderoli, que se intentó apartar mientras Donno insistía en darle la bandera.

Tras ello, el presidente del Parlamento ordenó su expulsión y varios diputados de los partidos Liga y Hermanos de Italia -formación de la primera ministra, Giorgia Meloni- arremetieron contra Donno, quien tuvo que recibir asistencia médica por la agresión.

El diputado fue evacuado en silla de ruedas y posteriormente llevado a un hospital de Roma, desde donde aseguró a La7 que se desplomó tras recibir "un fuerte puñetazo".

"Me asusté mucho, no pensaba que pudiera suceder algo así en la Cámara de los diputados, aún no me lo creo", dijo Donno, que denunció que también recibió varias patadas.

