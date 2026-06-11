Trump dice que cancelará los ataques planeados contra Irán este jueves y menciona posible acuerdo

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la cancelación de los ataques contra Irán que había planeado para el jueves y mencionó la posibilidad de firmar un acuerdo con Teherán tras conversaciones de alto nivel.

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El último cambio de postura repentino de Trump sobre la guerra se produjo después de lo que él denominó acuerdos sobre "puntos finales" entre numerosos países, con la excepción de Irán.

"Basándome en el hecho de que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la dirigencia iraní y han sido aprobadas, he... cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche", dijo Trump en su red social Truth.



Trump afirmó que "las discusiones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas", incluidos Estados Unidos e Israel, que lanzaron conjuntamente la guerra en febrero, y una gran cantidad de aliados regionales. "La fecha y el lugar de la firma se anunciarán en breve", dijo, añadiendo que el bloqueo naval estadounidense a Irán se mantendría vigente hasta entonces.



“Un atolladero sin fin”

Irán no reaccionó de inmediato, pero poco antes el presidente del Parlamento iraní y negociador jefe en las conversaciones de paz con Estados Unidos, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió a Washington que se arriesga a verse atrapado durante años en un atolladero si continúa con las amenazas y los ataques a Irán.



“Las estrategias erróneas y las decisiones impulsivas lo echarán todo por tierra, provocarán el colapso de las infraestructuras energéticas y los mercados y crearán un atolladero sin fin en el que quedarás atrapado durante años”, escribió Qalibaf en X en un mensaje aparentemente dirigido al presidente estadounidense, Donald Trump. Añadió que si Washington insiste en su estrategia de agresiones “verá un Irán diferente”.

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Durante semanas, Trump ha oscilado entre proclamar un acuerdo y amenazar a Irán, acusando a Teherán, incluso el miércoles pasado, de "tomarnos el pelo".

El jueves 11 de junio por la mañana, prometió ataques "muy duros" contra Irán esa misma noche y se comprometió a tomar la infraestructura petrolera clave del país, lo que habría supuesto una importante escalada. "En algún momento, en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Kharg y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como lo hemos hecho con Venezuela", dijo en las redes sociales. (Lea también: Estados Unidos golpea sistemas de vigilancia y defensa aérea de Irán durante su último ataque)

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La isla de Kharg es el corazón de la industria petrolera de Irán, un pilar fundamental de la maltrecha economía del país. Se ubica frente a la costa del Golfo Pérsico iraní, a cientos de kilómetros al noroeste del estrecho de Ormuz, un lugar estratégico y de difícil acceso.

Trump habló de una posible toma de la isla al comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán, que empezó el 28 de febrero. Desde principios de abril rige un frágil alto el fuego. No dio detalles sobre cómo Estados Unidos se apoderaría de las terminales petroleras de Irán, pero cualquier operación de este tipo casi con toda seguridad requeriría la participación de tropas terrestres estadounidenses.

Sin embargo, el propio líder estadounidense parecía indeciso sobre si seguir adelante con la medida, en una entrevista telefónica con Fox News poco después de su publicación en las redes sociales. "Miren, mi preferencia siempre ha sido tomar la isla de Kharg", manifestó, antes de agregar: "Para ser honesto, no sé si Estados Unidos tiene el estómago para eso".

Trump insistió en que "no quiero tener tropas sobre el terreno", pero dijo que "si quisiera, podríamos enviar un pequeño grupo de soldados y tomar el control de todo el lugar". También afirmó que prefería no atacar la infraestructura civil de Irán, después de haber amenazado previamente con atacar centrales eléctricas y puentes. "Prefiero no hacerlo, porque una vez que se hace eso, la gente sufre", señaló.

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También manifestó su creciente frustración con Irán por no haber llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra, abrir el estrecho de Ormuz y comprometerse a no desarrollar un arma nuclear. "Todo esto es una locura, y realmente están sometidos, solo que aún no lo saben", dijo.

Mientras tanto, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, prometió utilizar fondos iraníes para pagar los daños que ese país cause a sus aliados del Golfo.

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE