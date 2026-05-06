Trump dice que el papa León XIV pone “en peligro a muchos católicos” y el pontífice responde

El papa León XIV afirmó que si alguien quiere criticarle "que lo haga con la verdad", tras los nuevos ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y defendió que la misión de la Iglesia es "predicar el Evangelio y la paz".

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El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, también se pronunció, señalando que León XIV continúa su camino predicando el Evangelio y la paz.



¿Qué dijo Trump sobre el papa León XIV?

Trump cree que "el papa está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente" pues "no le importa que Irán tenga un arma nuclear", según ha dicho el líder republicano en una entrevista con el presentador Hugh Hewitt en el canal de noticias Salem. Las declaraciones del presidente estadounidense se producen antes de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, al papa en el Vaticano, en lo que se ha interpretado como un encuentro para recomponer las relaciones con la Santa Sede tras los ataques de Trump. (Lea también: Trump critica de nuevo al papa León XIV: "¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42.000 inocentes?")

Sobre este encuentro, el sumo pontífice expresó su deseo de "mantener un buen diálogo, con confianza y franqueza, para llegar a entendernos bien" y señaló: "Creo que los temas por los que viene no son los de hoy".



La respuesta del papa León XIV

"La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz", dijo el obispo de Roma a los periodistas a la salida de su residencia de Castel Gandolfo. Y añadió: "Por eso, si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad, pues la Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años y no cabe duda alguna al respecto".



Preguntado sobre el uso de armamento para la legítima defensa -punto central de la fricción con la Administración Trump-, el papa respondió en inglés subrayando la complejidad del escenario bélico actual: "La legítima defensa ha sido tradicionalmente permitida por la Iglesia. Por tanto, hablar de 'guerra justa' hoy en día es un problema muy complejo que debe analizarse en muchos niveles".



"Desde la entrada en la era nuclear, todo el concepto de guerra debe ser reevaluado bajo los términos actuales. Siempre creeré que es mucho mejor el diálogo que entrar en un conflicto nuclear", subrayó.

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León XIV recordó que su postura es coherente con su mensaje inaugural del 8 de mayo de 2025: "Ya hablé desde el primer momento de ser elegido y, ahora que estamos cerca del aniversario, reitero: paz con vosotros".

"El papa continúa su camino, en el sentido de predicar el Evangelio, la paz, como diría san Pablo, en cada ocasión, oportuna e inoportuna", dijo el número dos vaticano tras un acto en la localidad de San Giovanni Rotondo (sur de Italia).

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Para Parolin, el pontífice estadounidense dio ya, la primera vez que respondió a Trump -durante su vuelo hacia Argelia-, "una respuesta muy cristiana, diciendo que está haciendo lo que su cargo exige, es decir, predicar la paz".

"Que esto guste o no guste es otra cuestión. Entendemos que no todos están en la misma línea, pero digamos que esa es la respuesta del papa", añadió, según recogieron los medios italianos.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno italiano y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, afirmó que los ataques al papa "no son aceptables ni contribuyen a la causa de la paz".

"Reitero mi apoyo a cada acción y palabra del papa León; sus palabras son testimonios a favor del diálogo, del valor de la vida humana y de la libertad", escribió en su cuenta de X. Tajani añadió: "Una visión que también comparte nuestro Gobierno, comprometido a través de la diplomacia a garantizar la estabilidad y la paz en todas las zonas donde hay conflictos".

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE