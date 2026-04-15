Trump critica de nuevo al papa León XIV: "¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42.000 inocentes?"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar al papa León XIV la noche de este martes y reclamó que "alguien le diga" que Irán "ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes" y que es "inaceptable" que Irán posea la bomba nuclear.



"¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?", escribió Trump en su red social Truth Social.



"AMERICA HA VUELTO": Donald Trump

El mandatario, que protagoniza desde ayer un encontronazo con León XIV a raíz de la guerra en Irán y Oriente Medio, cerró el mensaje diciendo que "AMERICA HA VUELTO". El pontífice, nacido en Estados Unidos, se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la ofensiva de la Casa Blanca sobre Teherán de formas directas e indirectas y ha hecho pedidos de paz en la región.

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El lunes, Trump criticó frontalmente al papa diciéndole que era "débil" y "terrible en política exterior". En el avión que llevaba a León XIV a Argel, la primera etapa del viaje a África, el pontífice aseguró que no tenía "miedo" de la Administración Trump y que seguiría levantando fuertemente la voz contra la guerra.



Trump no se plantea una extensión de la tregua con Irán, según la cadena ABC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la cadena estadounidense ABC que no se está planteando una extensión del alto el fuego entre su país e Irán, que se encuentra en el octavo día de una frágil tregua de dos semanas.

"El presidente Trump me dijo hoy que no está pensando en extender el alto el fuego. No cree que sea necesario", escribió en su cuenta de X Jonathan Karl, corresponsal jefe en Washington de ABC, sobre la tregua, acordada el pasado 7 de abril.



"Creo que van a presenciar dos días increíbles. De verdad lo creo", dijo el mandatario, citado por Karl. El periodista preguntó a continuación si la guerra, iniciada el pasado 28 de febrero tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, va a terminar con un acuerdo, tras las negociaciones fallidas del pasado fin de semana en Islamabad.



"Creo que un acuerdo es preferible porque así podrán reconstruirse. Tienen un régimen diferente ahora. No importa qué pase, hemos aniquilado a los radicales", respondió el mandatario. Trump no se ha referido por el momento a su conversación con el periodista de la cadena ABC. Horas antes, el líder republicano afirmó a la cadena Fox News que la guerra con Irán está "cerca de terminar", ya que Teherán busca alcanzar un acuerdo con rapidez.

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El vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabezó el pasado sábado la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad, en lo que fue la reunión de mayor alto nivel entre ambos países desde que rompieron relaciones por la revolución islámica de 1979.

Tras más de 20 horas de negociaciones, ambas delegaciones abandonaron Pakistán sin un acuerdo y Trump ordenó a la Armada estadounidense bloquear el estrecho de Ormuz, como hizo Teherán tras el inicio de la guerra.

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Pakistán busca celebrar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán a finales de esta semana o a principios de la siguiente, tras haber enviado una propuesta formal a ambas delegaciones para desatascar los puntos pendientes del conflicto. "Las cosas se están moviendo positivamente y existe la posibilidad de que las delegaciones mantengan una segunda ronda de conversaciones a finales de la semana o principios de la siguiente", confirmó el martes a EFE una fuente diplomática, bajo condición de anonimato.

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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