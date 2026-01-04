En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Turista de 30 años falleció tras ser impactada por un rayo en atracción turística de Brasil

Turista de 30 años falleció tras ser impactada por un rayo en atracción turística de Brasil

Lo que comenzó como una actividad divertida, terminó en tragedia cuando una joven de 30 años falleció tras una descarga eléctrica provocada por un rayo en una tirolesa.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 4 de ene, 2026
Comparta en:
Mujer murió por un rayo
Fue trasladada a un centro médico pero no sobrevivió -
Captura de pantalla

Publicidad

Publicidad

Publicidad