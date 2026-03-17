Gobierno de Ecuador le responde a Gustavo Petro por denuncia de bombardeos en Colombia

Un nuevo cruce de afirmaciones protagonizaron los presidentes de Colombia y Ecuador, Gustavo Petro y Daniel Noboa, respectivamente. Esta vez, por cuenta de una acusación que lanzó Petro este lunes durante un consejo de ministros al denunciar que Colombia está siendo bombardeado desde Ecuador, luego de que fue hallada una bomba "tirada desde un avión" cerca de la frontera. Este martes, Noboa negó esa versión y acusó a su homólogo colombiano de dar "declaraciones falsas".



Según Petro, "ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados". Su denuncia ocurre en medio de la guerra comercial entre ambos países, que inició en enero Noboa cuando anunció la imposición de una "tasa de seguridad" del 30% a importaciones colombianas, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno Petro en la lucha contra el narcotráfico en la frontera. Colombia entonces respondió con aranceles a 73 productos y cortó el suministro de electricidad a Ecuador, por lo que el gobierno de Noboa aumentó la tarifa que cobraba por transportar crudo colombiano por uno de sus más grandes oleoductos. Además, desde el 1 de marzo subió el gravamen al 50%.

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En su denuncia de este lunes sobre el supuesto hallazgo de una bomba, Petro manifestó que "van muchos estallidos" y dijo que pronto hará pública "una grabación" que le llegó a su Gobierno desde Ecuador sobre lo ocurrido. El mandatario señaló además que le pidió la semana pasada en una llamada telefónica a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que "actúe y llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra". "La soberanía nacional se respeta (...) La bomba está activa, entonces es peligrosa y tenemos que tomar las decisiones del caso", añadió Petro.

Al respecto, Noboa respondió que las operaciones contra el "narcoterrorismo" se están llevando a cabo en territorio ecuatoriano. "Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", escribió Noboa en su cuenta de la red social X, y agregó que, junto a la cooperación internacional, están "bombardeando los lugares que servían de escondite" para grupos criminales "en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera". "Nosotros no daremos un paso atrás. Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González. Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador", concluyó.



Por lo pronto, Petro no se ha referido a esa respuesta de Noboa.



La semana pasada, Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo con el que formalizaron la apertura de la primera oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en el país andino, que tendrá como objetivo apoyar en el combate contra los grupos del crimen organizado internacional. Además de la apertura de la oficina, se creó una nueva unidad policial que permitirá a ambos países mejorar su capacidad conjunta para "identificar, desmantelar, y llevar ante la Justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas, y financian el terrorismo", de acuerdo a la información proporcionada entonces por la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

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Este acuerdo se suma a las operaciones militares conjuntas que ambos países iniciaron a principios de mes en Ecuador contra organizaciones "terroristas", en las que bombardearon y destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, una disidencia de la desmovilizada guerrilla colombiana de las Farc.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE