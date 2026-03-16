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Ellos son los policías asesinados en vía a Girardot: ¿qué descubrieron en carro que detuvieron?

Un menor de 13 años está entre las cuatro personas detenidas como sospechosas del doble crimen contra un patrullero y una subintendente.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Ellos son los policías asesinados en vía a Girardot: ¿qué descubrieron en carro que detuvieron?
Policía Nacional

Dos policías adscritos a la unidad de Tránsito y Transporte fueron asesinados cuando realizaban labores de inspección en la vía Girardot-Guataquí, en Cundinamarca.

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Les dispararon desde un vehículo que habían detenido dentro de las labores que ejercían en el peaje San Lorenzo. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, reveló detalles del crimen que llevarían a esclarecer por qué fueron atacados los uniformados.

¿Qué transportaba el vehículo que detuvieron los policías asesinados?

La subintendente Diana Carolina García Rubio y el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso realizaban un operativo de registro y control en el sector del peaje de San Lorenzo, en la vía Girardot-Guataquí.

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Durante esa labor le ordenaron al conductor de una camioneta detenerse para cumplir con su trabajo y cuando revisaban el vehículo, los dos uniformados “habrían encontrado oro, presuntamente transportado de manera ilegal”, informó el gobernador Rey.

Fue en ese momento que quienes iban dentro del automotor dispararon contra la humanidad de los dos miembros de la Policía Nacional. El patrullero Daza, de 42 años, murió en el lugar de los hechos y aunque la subintendente García, de 36 años, logró ser trasladada con vida a un centro asistencial de Girardot, falleció minutos después por la gravedad de las heridas.

Los criminales se dieron a la fuga y el vehículo en el que se movilizaban fue hallado en una vereda cercana al lugar donde fueron tiroteados los uniformados.

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Tras el ataque, la Policía desplegó un plan candado que permitió la captura de cuatro personas señaladas del ataque, entre las que había un adolescente de 13 años. Todos ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes y el caso continúa en investigación, dijo el gobernador de Cundinamarca.

“Extendemos nuestra solidaridad con las familias de la subteniente García y del patrullero Daza, así como con toda la Policía Nacional. Su entrega al servicio del país merece respeto y gratitud. Confiamos en que las autoridades esclarecerán estos hechos y que los responsables responderán ante la justicia. Su muerte no quedará impune”, expresó.

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El general William Rincón, director de la Policía Nacional, también expresó su rechazo por el doble asesinato de “policías que fueron vilmente atacados mientras cumplían con honor su misión de proteger la vida y la seguridad de los colombianos en el sector del peaje San Lorenzo, en el municipio de Guataquí”.

“Dos vidas entregadas al servicio de la patria, dos familias que hoy lloran una pérdida irreparable y una Institución que siente en lo más profundo la partida de quienes vistieron el uniforme con valentía, compromiso y amor por Colombia”, añadió.

La Procuraduría General de la Nación se unió a esta manifestación de rechazo al crimen de los dos uniformados que "cumplían labores de protección a la ciudadanía. Expresamos solidaridad con sus familias y solicitamos celeridad en las investigaciones para esclarecer este lamentable hecho".

POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co

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